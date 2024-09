El exmédico presidencial confirmó que le indicó un tratamiento a Fabiola Yañez por el moretón del ojo

Tal como había declarado Fabiola Yañez, este jueves el exjefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, reconoció que le indicó un tratamiento a la exprimera dama por un golpe en el ojo. El médico señaló que la entonces esposa de Alberto Fernández habló de un “golpe involuntario”. Yañez había dicho que Saavedra “no preguntó porque no quería saber”.

“Me dijo que tuvo un golpe, sin querer, algo como un golpe involuntario”, señaló el médico, en el marco de una declaración que duró más de seis horas. Asimismo, presentó los chats que tuvo en aquella oportunidad con la exprimera dama.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Entre otros aspectos de la salud de Fabiola, aseguró que nunca debió derivarla por problemas de drogas o alcohol, que no tenía enfermedades de bases, pero que uno de los medicamentos que tomaba era un antidepresivo. Señaló también que aunque la exesposa de Fernández tenía su cobertura médica particular, la planificación de la maternidad asistida lo tuvo como responsable desde el primer momento.

La consulta sobre el moretón

Saavedra detalló que el 26 de junio de 2021 Fabiola le comentó, por teléfono, que tenía un ojo morado por un golpe involuntario y quería saber qué podía ponerse o tomar para que se le vaya lo más rápido posible.

“Me parece que estaba preocupada porque en la semana tenía actividad, no me dijo cuál. Supuse que era pública. Recuerdo que me pregunta qué podía hacer para que se le vaya rápido el hematoma. Me hizo un par de preguntas relacionadas con lo estético. Era su preocupación”, declaró el médico.

Acerca de cómo fue el golpe, Saavedra señaló que le había dicho que fue “involuntario”. “No detalló el contexto en el que sucedió”, indicó.

A partir de eso, el médico le recomendó Servep en crema o gel, que debía colocarse cuatro veces por día. Asimismo, le propuso un tratamiento homeopático con glóbulos de árnica, que suele utilizarse en post operatorios de cirugías estéticas.

“El miércoles 30 de junio voy a la quinta de Olivos. Entro al chalet con Federico Alem (...) En el living estaba en el sillón blanco Alberto en el lado derecho mío, Fabiola del lado izquierdo. Fabiola con mate. Era un ambiente de lo más cordial, jocoso, amable (...) Veo a Fabiola y Alberto de la mano o abrazados entre ellos. Charlamos cuestiones generales que no recuerdo. Le vimos el ojo el de la consulta telefónica. Era el ojo derecho de ella”, afirmó.

Y siguió: “Recuerdo que tenía la mancha y los dos coincidimos que debía seguir con Servep y los glóbulos de árnica. Les preguntamos qué había pasado: nos dice que había sido un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerdo si lo dijo él o ella que había sido un golpe sin querer en el dormitorio en la intimidad”.

“Fue el relato natural, sonó sincero: no hubo controversia, no detecté nada extraño. Era un contexto sumamente amigable”, aseguró Saavedra.