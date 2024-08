Salieron a la luz nuevos chats entre el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez. Tras la denuncia por violencia de género y la investigación que está realizando la justicia, aparecieron nuevos mensajes que se sumarían a la causa.

Nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Los nuevos chats revolucionaron nuevamente los medios de comunicación. Allí se puede observar que Fabiola Yañez habla con Alberto Fernández y le indica que no quiere ni un centavo suyo. Según lo informado por Clarín, los chats se habrían producido luego de las primeras informaciones que hablaban de la violencia sobre Fabiola ejercida por parte de Alberto Fernández.

Nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Fabiola Yañez en los chats le dice: “No te preocupes. No nací con vos. Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado” y agregó: “Jamás me preguntaste cómo vivía mi familia en Misiones con $120.000 (menos que un plan). Gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos”.

Los nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Se conocieron nuevas conversaciones entre el ex presidente de la Nación y la ex primera dama. Según indica Clarín, el intercambio de palabras fue luego que se conocieran los hechos de violencia de Alberto Fernández sobre Fabiola Yañez.

Se conocieron nuevos chats y la presunta carta que le pidió publicar Alberto Fernández a Fabiola Yañez. (Clarín)

Quién es Sofía Pacchi, examiga de Fabiola Yáñez y testigo clave en la causa contra Alberto Fernández Foto: Web

En los chats, Yañez expresa: “A tu hermano si le conseguiste un buen trabajo. Te felicito. Así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa. Y son tan egoístas, que me esforcé tanto en las Navidades y todo que tuvieran un lindo regalo. Cosa que jamás recibió de ellos” y le aclara: “Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz”