El duro cruce entre Javier Milei y un periodista de TN: “Impugnó la lista de invitados”

En la recta final camino a las elecciones a presidente del 22 de octubre, los candidatos suelen presentarse a todo tipo de eventos y canales de televisión a fin de hacer visible lo más posible sus propuestas. Pero este no fue el caso del libertario Javier Milei quien, según un periodista de TN, se negó a asistir a su programa.

El periodista Diego Sehinkman, conductor de Solo una vuelta más (TN), manifestó su descontento ante la negativa del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Milei, a quien le endilgó haber “impugnado” la lista de invitados al programa y por eso su negativa a asistir.

“Yo te voy a decir genuinamente lo que pienso y por qué estoy muy preocupado”, comenzó el periodista, que estaba dialogando con el director y productor de cine Juan José Campanella, que estaba como invitado al programa.

“A mí me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender. Milei el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados, esto lo voy a decir”, continuó.

Y el periodista arremetió: “Como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar ni nada, le pasamos la lista. Los impugnó y decidió no venir”.

Y cerró con su reflexión: “Alguien que empieza a revisar listas de invitados...” y luego hizo una pausa.

La respuesta desde el espacio de Milei a las acusaciones sobre su “impugnación” de invitados

El economista Darío Epstein, allegado a Milei, salió al cruce de lo planteado por el periodista de TN.

“No entiendo mucho lo que dice @diegosehinkman. ¿Está obligado Milei a ir a su programa? ¿O es libre de elegir a dónde ir y con quién sentarse o interactuar? ¿No es un poco soberbio de parte del periodista? Si no le gusta que no lo invite. Si a JM no le gusta que no vaya. #LIBERTAD”, expresó a través de Twitter.

La respuesta de Javier Milei al negarse a ir a un programa de TN. Foto: Twitter

El propio Milei retomó lo sucedido y retuiteó el mensaje de Epstein a lo que le agregó: “COOOOOOORRECTO. Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo (por Juntos por el Cambio) de manera grosera resulta clave tomar recaudos...”, afirmó el candidato libertario.