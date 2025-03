Diputados: la oposición explora alternativas ante el vencimiento de la moratoria previsional

El próximo 23 de marzo vence la moratoria previsional y aquellas personas que tengan la edad pero no los 30 años de aportes necesarios, no podrán acceder a la jubilación mínima. El presidente Javier Milei no prorrogará el régimen actual, vigente hace dos años, porque sostiene que rompe el equilibrio fiscal. Por eso, en la Cámara de Diputados la oposición dialoguista comienza a explorar alternativas viables para subsanar la situación sin tener que enfrentarse a un nuevo veto del Poder Ejecutivo.

Se estima que, sin la moratoria, solo tres de cada diez hombres y apenas una de cada diez mujeres podrán jubilarse. Cuando caiga el plan de pagos, quienes no cumplan con los años de aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esta situación impacta principalmente en las mujeres de entre 60 y 64 años, que deberán esperar para poder acceder a esa prestación. La PUAM actualmente es de $218.469, el 80% del haber mínimo.

“Desde diferentes bloques se están trabajando alternativas frente al fin de la moratoria. En las últimas reuniones de comisión, la gran mayoría coincidimos en que es necesario rediscutir el régimen y pensar en un esquema jubilatorio más equitativo y proporcionado en materia de cobro de haberes y también más sostenible fiscalmente”, afirmó a este medio la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

En la Ley Bases, el Gobierno intentó derogar la moratoria y reemplazarla por un mecanismo de “prestación de retiro proporcional”, pero tuvo que eliminar ese capítulo porque no reunía los votos necesarios para avanzar en ese momento. Más recientemente, en la entrevista periodística que le valió su salida de la ANSES, Mariano De los Heros anticipó que el Gobierno estaba trabajando en esa nueva prestación, acompañada por una suba de la edad jubilatoria.

Ahora, el bloque radical que encabeza Rodrigo De Loredo trabaja en un nuevo proyecto para implementar ese sistema, vulgarmente llamado “PUAM Plus”. La idea es que las personas que no están en condiciones de jubilarse accedan a una PUAM más un adicional que dependerá de la cantidad de años de aportes.

“Desde la discusión de la última moratoria venimos planteando el enorme problema de informalidad laboral que existe, la falta de incentivos para incorporarse al sistema contributivo debido al achatamiento del esquema de los haberes y la dificultad de que se puedan cumplir con los dos requisitos que exige la ley, la edad jubilatoria y la cantidad de años de aportes”, explicó Brouwer de Koning.

Un proyecto intermedio

Por su parte, la diputada del PJ cordobés Alejandra Torres, especialista en temas previsionales, presentó esta semana un proyecto que también consiste en establecer como piso garantizado del haber la PUAM, y aumentarla en función de los aportes que la persona tenga realizados en su vida laboral.

La iniciativa pretende ser una salida intermedia al problema: ni renovar la moratoria (sostiene que profundizaría la crisis financiera del sistema previsional) ni no renovarla (lo que dejaría a miles de personas sin jubilación), sino “un primer paso para empezar a salir de la crisis financiera permitiendo a la gente jubilarse con sus aportes”.

“Mientras se avanza en la elaboración de una reforma integral, proponemos no caer ni en el oportunismo de seguir renovando la moratoria, ni en la resignación a dejar todo como está. Es posible con reformas puntuales abordar mejor la transición”, sostuvo Torres, del bloque Encuentro Federal.

La propuesta de la cordobesa elimina el requisito de los 30 años de aportes; considera las remuneraciones de toda la vida laboral para el cálculo del haber previsional; y permite, como ocurre con las jubilaciones, que quien percibe la PUAM pueda trabajar. Además, cada hijo sumaría un año de aportes para las mujeres.

El proyecto de Torres introduce “mejoras” en la PUAM. En primer lugar, sería el 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil al inicio, en reemplazo de la actual fórmula que la define como el 80% de la jubilación. La PUAM luego se ajustaría por movilidad. Y por cada mes de aporte se adicionaría un monto a la PUAM de forma tal que con 30 años de aportes, la PUAM tendría un monto equivalente a la actual jubilación mínima.

Por último, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria tienen presentados distintos proyectos para renovar por dos años la moratoria actual, pero esa opción no tiene ninguna posibilidad de prosperar: aún si reuniera los votos (algo muy poco probable), está encaminada a un veto de Milei.