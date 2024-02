De cosplayer a diputada: esto es lo que la gente busca en Google sobre Lilia Lemoine.

Una de las diputadas que más causó revuelo en el gabinete de Javier Milei fue Lilia Lemoine. Con una personalidad extrovertida a raíz de su pasado como cosplay, aparece públicamente en cámaras y provoca diversas reacciones en la sociedad siendo tendencia en Google.

Lilia Lemoine junto a Javier Milei. Foto: Instagram

La figura de Lemoine empezó a aparecer en los buscadores cuando Javier Milei la integró a su partido político. De acuerdo con Trends, la herramienta de Google que permite conocer la actividad de los usuarios, el interés de búsqueda de la diputada más destacado fue en los días previos y durante de las Elecciones Primarias, Abiertas, Secretas y Obligatorias (PASO) que se celebró en el mes de octubre.

Variación de búsquedas sobre Lilia Lemoine desde octubre. Foto: Google Trends

Sin embargo, otro momento clave fue en noviembre cuando se realizó el balotaje, aunque que en diciembre también tuvo varios picos de búsqueda. Un tema referente que los usuarios buscaron en todo momento fue “cosplay” y “diputada”.

¿Qué googlearon los argentinos sobre Lilia Lemoine?

A partir de los datos que aporta Google Trends podemos conocer el interés que tienen los usuarios sobre un tema en específico a lo largo de un tiempo determinado y teniendo en cuenta la categoría, el país o la región que se selecciona.

Lo más buscado sobre Lilia Lemoine en Google. Foto: Google Trends

¿Quién es Lilia Lemoine?

Lilia Adela Bolukalo Lemoine (José León Suárez, 7 de noviembre de 1980) es una cosplayer, influencer, artista y política argentina, que fue electa para ser diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2023-2027. Trabajó como fotógrafa, efectista y maquilladora de Javier Milei desde su campaña a diputado de 2021.

Lemoine cosplay

Lemoine se dedica al cosplay, disfrazándose de un personaje específico y presentándose en convenciones. En el mundo internacional del Cosplay la llaman “La Lemoine” o “Lady Lemmon”. “Soy una de las cosplayers más famosas del mundo”, aseguró la diputada quien descubrió su pasión cuando tenía 27 años.

Lilia Lemoine y algunas fotos de sus cosplays.

Debido a su repercusión en las redes sociales se convirtió en embajadora del cosplay argentino, formando parte del jurado en diferentes convenciones en distintas partes del mundo.

Lilia Lemoine diputada

Lilia Lemoine es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza y asesora de imagen de Javier Milei. En la descripción de su perfil profesional de LinkedIn se describe de la siguiente forma: “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad”.

Una de sus propuestas que generó gran polémica fue la ley para que los varones puedan “renunciar a la paternidad”. “Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?”, afirmó la diputada, y agregó: “No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”.