Durante la jornada de este martes, el Gobierno Nacional dio a conocer el proyecto acerca del uso de las redes sociales para “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común” y a partir de allí se dieron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que se mostró en contra de la medida.

Gabriela Cerruti salió a contestarle enérgicamente a la oposición para defender el proyecto presentado por el oficialismo.

En ese sentido, el intercambio más intenso se dio entre la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La reacción de la oposición ante el proyecto de regulación de las redes sociales

Una de las voces que más se hizo notar ante la presentación de este proyecto por parte del Gobierno Nacional, fue la del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que consideró a la idea como “inaceptable e inconstitucional”.

Además, hizo el siguiente comentario en su Twitter personal: “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión”.

El tuit de Horacio Rodríguez Larreta sobre la "erosión a la democracia". Foto: @horaciorlarreta

En seguida, otros referentes de la oposición se hicieron eco de lo planteado por el Gobierno y plasmaron su opinión al respecto en las redes. Tal fue el caso sel economista y diputado nacional, Ricardo López Murphy: “Vienen por nuestra libertad de expresión porque no la pueden comprar”.

Y luego ironizó: “¿Quieren que les pase mi contraseña de Twitter? Su problema no es con las redes, es con la verdad. Vienen por nuestra libertad de expresión porque no la pueden comprar. Es peligrosísimo y vamos a luchar contra este atropello”.

Entre tanto, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, también expresó su desacuerdo: “Un gobierno debe controlar la gestión, no las redes sociales. CABA siempre va a oponerse a la censura”.

Felipe Miguel se mostró en contra de lo que él denominó como "censura". Foto: @FelipeMiguelBA

El propio Diego Santilli, diputado de Juntos por el Cambio fue radical ante su rechazo: “Típico del kirchnerismo: siempre en contra de la libertad de expresión. No importa cuando leas esto”.

Santilli apuntó contra la gestión del kirchnerismo y su posición "contra la libertad de expresión". Foto: @diegosantilli

Incluso Javier Milei y José Luis Espert dejaron en claro su desacuerdo con el proyecto. El último dijo: “Fachos malditos. Odian la libertad, detestan que el ser humano sea libre. No les basta matarnos de hambre. Además, nos quieren sin libertad. Twitter es una cloaca, IG es Alicia en el País de las Maravillas y FB algo intermedio. Y está todo bien que sea así. Let it be”.

Mientras que Milei expresó: “El odio a la libertad, a la cultura de la cancelación de las propias redes ahora sumale la del Gobierno”.

También en la misma tónica, dejó su pensamiento el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri: “Las redes sociales y la pluralidad de voces no “intoxican a la democracia”, sino que la fortalecen. La propuesta de Beliz es censura y atropello a la libertad de expresión. Los argentinos necesitamos menos relato y más gestión”.

La respuesta del Gobierno ante las críticas de la oposición al proyecto

El proyecto anunciado por el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, que busca observar y controlar el uso de las redes sociales, fue ampliamente rechazado por la oposición y, por lo tanto, el oficialismo debió salir en su defensa.

Así, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, tuvo que prontamente responderle a Horacio Rodríguez Larreta y para ello lo acusó de instalar “noticias falsas”.

“Lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas. El debate sobre el buen uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio o bullying o ansiedad es eje de las prácticas republicanas en el mundo”, fue la respuesta de Cerruti vía Twitter.

Las respuestas de Gabriela Cerruti ante las críticas de la oposición al proyecto. Foto: @gabicerru

Y luego agregó: “Redes para el bien común es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia impulsado por Francia y Alemania en base a una iniciativa de Reporteros sin Fronteras”.

“Está llevando adelante Foros de debate que incluyen a más de 50 universidades en todo el país y encuentros internacionales con especialistas de todo el mundo sobre las nuevas formas de comunicación a partir de las redes y cómo fortalecer la democracia y la libertad de expresión”, cerró la vocera presidencial.

Lo que propone el proyecto

Este proyecto presentado por Gustavo Beliz que generó amplio rechazo en la oposición, plantea lo siguiente: “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.

Con el objetivo de evitar “intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, según lo planteado por Beliz. Aunque prontamente salieron a aclarar que la medida “no significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”.

Por lo tanto, la idea central es: “Redes para el bien común es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021. Tiene por objeto abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público”.