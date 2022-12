Alberto Fernández cuestionó el fallo sobre la coparticipación: “La Corte va a lograr financiarle la campaña a Larreta”

Luego de su reunión con los gobernadores peronistas este jueves y comunicar que no se acatará el fallo de la corte sobre la coparticipación, el Presidente Alberto Fernández habló con C5N y apuntó contra los jueces del máximo tribunal: “No sé si el objetivo de la Corte es financiarle la campaña a Larreta, pero lo va a lograr”. La oposición no tardó en repudiar la decisión del Gobierno nacional.

“La Corte ha dictado un fallo muy singular, que es de imposible cumplimiento. Carece de fundamentación de muchas cosas. Por ejemplo, dispone que el Gobierno se abstenga de aplicar la ley que decide cómo tenemos que pagarle a la Ciudad el costo que representa el traspaso de la policía”, dijo Fernández.

Alberto Fernández apuntó contra Horacio Rosatti.

Asimismo, comentó que no entiende cuál es el cálculo que hicieron para llegar al porcentaje de 2,95%. “No hay una sola consideracion que explique como llegan al cálculo. No tengo ese dinero en el Presupuesto Nacional. Más allá de que quiera cumplir tengo que mandar al Congreso un nuevo presupuesto para que me digan de donde van a salir los fondos para pagarlo: poner impuestos, subir retenciones...”, señaló.

Al mismo tiempo, dijo que también puede endeudarse al Estado para hacer el pago, pero también el Congreso debe “aprobar el endeudamiento”. “Lo que discutimos no es la coparticipación, sino cuál es el aporte que tiene que hacer la Nación a la Ciudad para pagar el servicio de Policía”, dijo.

“Yo he leído muchos fallos de la Corte pero ninguno tan carente de fundamentación como este. La Corte confunde todo. Porque dicen que las provincias no se verán afectadas, que como este dinero va a salir de lo que queda de la Nación esto no afecta a las provincias... ¿De dónde sacan eso? Si todo lo que gasta Nación es en las provincias. Se le da ese dinero a la Ciudad y es en desmedro del resto de las provincias”, argumentó el mandatario.

Además, se refirió directamente al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y le pidió que “retome la senda del derecho”. “Que deje de atender su ego”, enfatizó.

Repercusiones en la oposición

Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y de Juntos por el Cambio, dio a conocer que hará una presentación judicial este viernes para denunciar “a todo funcionario que se preste a no cumplir con lo determinado por el máximo tribunal”.

En tanto, la diputada Graciela Ocaña advirtió que “el kirchnerismo lleva al Gobierno Nacional a un estado de desobediencia que denigra las instituciones”. Y aseguró que denunciará “a los funcionarios involucrados ante la Justicia, entre ellos al ministro Sergio Massa y a Silvina Batakis, que preside el Banco Nacion”.

Por su lado, el diputado radical Mario Negri anticipó que considera que el accionar presidencial “es pasible de juicio político”, facultad del Congreso. Las presentaciones judiciales podrán llegar a los gobernadores firmantes del comunicado de Presidencia.

El tuit de Mauricio Macri sobre el desacato del Presidente. Foto: Twitter

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, comentó en su cuenta de Twitter: “Señor Presidente, los fallos de la Corte se acatan. Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”.

También el expresidente Mauricio Macri se refirió a la decisión de Fernández: “El Presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado. Las sentencias no se discuten, se cumplen. La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, expresó: “Ante el desacato del Gobierno al fallo de la Corte, cualquier fiscal ahora debería imputar al Tesorero de la Nación, diciéndole que debe enviar inmediatamente los fondos”.

Carolina Píparo, diputada de La Libertad Avanza, advirtió: “La decisión unilateral, irresponsable y autoritaria del kirchnerismo de no acatar un fallo de la Corte es de una gravedad institucional sin precedentes. Basta de romper las reglas de la democracia”.