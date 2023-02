Agustín Rossi se diferenció de Aníbal Fernández por la ‘proscripción’ de Cristina

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, brindó este domingo una entrevista a diario Clarín a través de la que habló sobre la interna en el Frente de Todos, la candidatura de Alberto Fernández para un segundo mandato y el futuro político de Cristina Kirchner.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de la Nación. Foto: Federico López Claro.

En ese contexto, el funcionario ligado al albertismo aseguró que la Vicepresidenta no está proscripta, tal y como sostienen distintos sectores del frente gobernante luego de la condena por corrupción que recibió la exmandataria por desviación de fondos públicos en la obra vial de Santa Cruz.

Debido a esto, referentes del Frente de Todo tomaron distancia de las palabras de Aníbal Fernández y reforzaron los argumentos para sostener la idea de proscripción. Uno de ellos fue el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien afirmó que “Si Cristina hubiese mantenido abierta la expectativa de ser candidata, era posible que pasara lo sucedido con Lula cuando ganó Bolsonaro”.

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sostuvo a CNN que los procesos judiciales contra Cristina se aceleraron y remarcó que “Soy el jefe de Gabinete y no el jefe político de Aníbal Fernández, que a esta altura no debe tenerlo. Tiene el peso para decir lo que dijo”.

Otra de las figuras que cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad fue el diputado nacional kirchnerista Eduardo Valdés. Valdés declaró a Futurock que “Hacen daño al Frente de Todos las declaraciones de Aníbal Fernández, pero por suerte en el espacio hay dirigentes mucho más maduros”.

En tanto, el legislador dijo que él y “el 99,9% de los integrantes del Partido Justicialista están convencidos que lo que salió de la mesa política es mucho más genuino que las declaraciones de un solo dirigente, por más historia que tenga”.

Eduardo Valdés. Foto: Archivo / DyN.

“Habría dos albertismos en ese caso, uno que está en París (desde donde el funcionario dio la entrevista) y opina desde allá, y otro que está en el PJ nacional”, agregó.

El diputado del Frente de Todos dijo que las declaraciones de Aníbal Fernández “corren por cuenta de él” y mencionó: “Dos días antes dijo que pensaba lo mejor de Horacio Rosatti”, en referencia al presidente de la Corte Suprema, principal acusado por el kirchnerismo que impulsa el juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal. Valdés dijo que no piensa “en nada igual” al ministro de Seguridad y que no comparte sus declaraciones.