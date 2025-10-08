Quién es Agostina, la hermana mayor de Lara, y por qué la acusan como sospechosa en el triple crimen de Florencio Varela

En el marco del triple crimen de Florencio Varela, un nombre se ha hecho presente desde el inicio sea aportando información, publicando imágenes de Lara (la joven de 15 años que fue asesinada) o dando entrevistas. Ese es el de Agostina, la hermana de Lara y quien en las últimas horas fue señalada como sospechosa de haber entregado a las 3 jóvenes por parte de la mamá de Morena.

Quién es Agostina, la hermana de Lara

Agostina es la hermana mayor de Lara Morena Gutiérrez, una de las tres víctimas asesinadas en septiembre de 2025. Con 20 años de edad, Agostina se ha convertido en una figura de interés en la investigación, principalmente debido a una serie de acusaciones que la vinculan con el presunto trasfondo de narcotráfico del caso.

Lara Gutiérrez, de 15 años, fue encontrada sin vida junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años. Mientras la investigación avanza, Agostina ha sido señalada por la madre de Morena Verdi como una persona que podría tener conocimiento sobre el conflicto que derivó en los asesinatos.

Los mensajes de la hermana de Lara, una de las víctimas del triple crimen. (Captura)

Esto se suma a los dichos en redes sociales de Agostina cuando se conoció el triple crimen: ella publicó un misterioso mensaje donde aseguró que no entregó a su hermana y esto despertó inquietudes sobre una situación que todavía no ha salido a la luz pública.

Acusaciones y señalamientos

Las acusaciones que pesan sobre Agostina, y que han sido difundidas por diversos medios, incluyen:

Vínculos con el narcotráfico: La madre de Morena Verdi ha declarado que la familia de Lara, incluyendo a Agostina, tendría lazos con un grupo de narcotraficantes de nacionalidad boliviana.

Presunta “entregadora”: En sus declaraciones, la misma testigo ha señalado a Agostina como la persona que “entregaba a las chicas para trabajar”, actuando como una especie de “regenteadora”.

Autora intelectual de un robo: Una de las principales hipótesis del caso es que el triple crimen fue una venganza por el robo de un cargamento de droga. En este contexto, ha surgido la versión de que Agostina podría haber sido la autora intelectual de dicho robo, utilizando a su hermana Lara para llevarlo a cabo.

Amenazas: La familia de Morena Verdi también ha denunciado haber recibido amenazas por parte del entorno de Agostina.

La postura de Agostina

Agostina, quien actualmente figura en la causa en calidad de testigo, ha negado las acusaciones en su contra. En una entrevista, ha intentado aclarar algunas de las pruebas presentadas en los medios, como una foto de su hermana con una gran suma de dinero, explicando que esos fondos estaban destinados a un viaje que ella planeaba hacer a España.

La foto viral con los dólares: la hermana de Lara dijo de qué se trató

Hasta el momento, no se han presentado imputaciones formales en su contra. Sin embargo, su rol y el grado de conocimiento que pudo tener sobre las actividades que llevaron al trágico desenlace de su hermana y las otras dos jóvenes continúan siendo un punto clave en la investigación del caso que conmociona al país.