Agostina, la hermana de Lara, reveló de dónde salieron los dólares de la foto viral: “Le gustaba alardear”

La investigación del triple crimen de Florencio Varela continúa y cada nuevo testimonio suma una pieza al complejo rompecabezas. Días atrás la hermana y la mamá de Lara, la menor asesinada, rompieron el silencion y hablaron sobre la vida de la chica y cómo tomaron las especulaciones alrededor de las muertes.

En diálogo con El Nacional de Matanza uno de los temas que quisieron desenredar fue el de la versión acerca del supuesto robo a los narcotraficantes que las mataron.

Cuando surgió esta especulación se viralizó una polémica foto que, de alguna manera, ayudó a respaldar esa versión: la imagen mostraba a Lara, a su hermana Agostina y a otras personas posando con dólares en las manos.

Qué dijo Agostina sobre la foto de los dólares

“Era de mi Instagram. Estábamos con mi gente, eran mis ahorros”, aseguró la chica. Agostina sostiene -y también su madre lo mencionó- que tiempo atrás tuvo el proyecto de ir a vivir a España con su expareja.

“Yo venía ahorrando, me estaba por ir a España. Justo se no se dio el viaje y yo tenía la plata guardada. La íbamos a usar en la casa”, explicó.

Y sobre la foto dijo: “Nos sacamos una foto y la publicamos porque no teníamos nada que esconder, no era nada malo. Alardeamos, como se hace ahora, como una cosa adolescente”.

“Se querían hacer ver”, acotó Estela, la mamá, respaldando los dichos de la chica. Entonces, Agostina sumó: “Más mi hermana, a Lara le re gustaba alardear. Ella me dijo ‘vamos a sacarnos una foto’ y quedó ahí, un recuerdo entre hermanos".

Entre las numerosas especulaciones que hubo en relación a esa foto, se llegó a decir que ese dinero que mostraban las jóvenes en la foto era lo que supuestamente le habían robado a los narcos, razón que habría motivado el brutal crimen.

“Es mentira lo del robo. Si hubiese sido así, ellas no se iban a subir a ese auto por 300 dólares, si supuestamente le habían robado mucho más”, considera Estela.