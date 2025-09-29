Por Las Redes / Crimen

La hermana de Lara publicó un emotivo video para despedirla: el día de su fiesta de 15, luciendo su vestido

Agostina Gutiérrez, la hermana de una de las tres víctimas de Florencio Varela, publicó un video en redes sociales de Lara en su fiesta de 15 años. El clip se hizo viral.

29 de septiembre de 2025,

La hermana de Lara publicó un emotivo video para despedirla: el día de su fiesta de 15, luciendo su vestido
La hermana de Lara publicó un emotivo video para despedirla: el día de su fiesta de 15, luciendo su vestido.

Cada día se conoce un poco más sobre la vida de las tres víctimas, Brenda, Morena y Lara. En este caso, la hermana de la menor del caso publicó un sentido video para despedir a la joven de 15 años.

En el clip se pueden ver diferentes momentos de la fiesta de la joven, tanto con su vestido, como con su torta y lo que parece ser una fiesta en la pileta. Las imágenes no tardaron en hacerse virales.

El video estaba acompañado por la siguiente leyenda: “Lara por siempre tu familia te recordaremos como la Reynita que eras mi hermosa no caemos todavía pero danos, toda las fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz te amamos”.

Qué dijo la hermana de Lara en redes tras confirmar la muerte de la joven

Agostina Gutiérrez difundió un posteo en sus redes sociales luego del hallazgo de los cuerpos. El mensaje, que la Justicia investiga para determinar a quién iba dirigido, denuncia un presunto ataque a su domicilio. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió la joven.

Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís aacuzar(sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, expresó Gutiérrez. Su descargo concluyó con una manifestación de su propio dolor: “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.

