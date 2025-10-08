Triple crimen en Florencio Varela: la mamá de Morena denunció amenazas y apuntó contra Agostina, la hermana de Lara

El triple crimen en Florencio Varela causó impacto en la sociedad por la brutal forma en que Brenda, Lara y Morena fueron torturadas y asesinadas como una venganza narco. La causa del asesinato sigue avanzando y la mamá de una de las víctimas, declaró ante el fiscal Adrián Arribás en La Matanza.

Sabrina del Castillo brindó nuevos datos a la causa que podría cambiar el rumbo de la investigación. Hasta el momento hay nueve personas detenidas, y tres nuevos sospechosos. Pequeño J fue el último detenido en Perú, y quien es acusado de ser el autor intelectual del triple crimen.

Según revelaron, la mamá de Morena acusó a la hermana de Lara de “entregar a las chicas”, denunció amenazas y aseguró que el crimen es un “narcofemicidio” por la forma en que asesinaron a Lara.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

La declaración de la mamá de Morena en el triple crimen en Florencio Varela

“Lara tenía los dedos cortados, y porque lo que pude averiguar esa es una modalidad narco por haber tocado algo que no tenía que tocar”, señaló la mamá de Morena.

Según los dichos de la madre de Morena “en una oportunidad Lara se encontró con una persona (un cliente) y que en ese encuentro vio que esta persona ‘movía droga’”.

En ese sentido, la mujer expresó que Lara “se lo habría contado a un novio o un ex novio”, quien cree que “la habría mandado nuevamente a Lara con ese mismo cliente para que lo duerma, así poder ingresar al lugar y robar la droga”.

La mamá de Morena contó que no sabe cuánta cantidad de droga pudo haber sustraído, pero que “debe ser de una importante cantidad”, por la forma en que fueron asesinadas las víctimas.

En referencia a uno de los sospechosos, apodado como El Loco David, a quien la investigación señaló en la escena del crimen. Sabrina declaró que estuvo en una fiesta a la que se cree que también asistieron Lara, Morena y Brenda, el mismo viernes que desaparecieron.

Asimismo, señaló que es la persona “que maneja la droga en el Barrio de las Antenas y que tiene conexión con el tráfico de drogas”.

De igual manera, Sabrina denunció que recibieron amenazas y “pidió custodia federal en forma urgente para toda la familia”.

Por su parte, el abogado de la familia de Morena señaló a A24 que Sabrina “fue amenazada por alguien del barrio”, quien le dijo que “deje de hacer quilombo porque le va a pasar lo mismo a Jana”, la hermana de 15 de Morena.

En referencia a Agostina, la hermana de Lara, la mamá de Morena destacó en su declaración que “era la persona que entregaba a las chicas para trabajar”.