Triple crimen de Florencio Varela: difunden el video de Lara caminando con Pequeño J días antes del hecho

Luego de que este lunes saliera a la luz la imagen de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, junto a Lara Gutiérrez, una de las tres jóvenes asesinadas, este martes se difundió el video.

La foto fue revelada por el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano (América TV) y era una captura de un video de seguridad. Finalmente, ahora se conoció el video.

“Entre Lara y Pequeño J había una relación. Por primera vez en la causa, salió a la luz una foto del noviazgo entre ambos. El de pantalón blanco es Pequeño J y al lado hay otro hombre que está prófugo de la Justicia”, detalló el reportero especializado en policiales.

El video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Este martes, la periodista Carolina Bisgarra obtuvo el video de donde surgió la foto viralizada. Se ve efectivamente a 4 personas caminando: Pequeño J, otro masculino, Lara y una persona más, que por protección está blureada.

Según Salerno, la relación entre la chica y el detenido era “encubierta”, ya que Pequeño J tenía pareja en La Matanza, donde residía. En la imagen también aparece una de las testigos principales de la causa, quien confirmó ante la Justicia la existencia del vínculo entre el sospechoso y la víctima.

La grabación corresponde a una cámara de seguridad, hay quienes dicen que el encuentro fue en La Matanza y otros en Flores. Las imágenes ya fueron entregadas a la Justicia como parte del expediente.

Días atrás, surgió que Lara, de 15 años, había coincidido en un boliche con Pequeño J poco antes del crimen, lo que reforzaría la línea de investigación que apunta a un entramado personal y criminal detrás de los asesinatos de Lara, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Nuevos allanamientos y más sospechosos prófugos

Mientras tanto, entre la noche del viernes y la mañana del sábado se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Buenos Aires vinculados a la organización criminal presuntamente liderada por Pequeño J.

Durante los operativos, la Policía secuestró varios vehículos que habrían sido utilizados para planificar y ejecutar los crímenes: un Chevrolet Cruze, una Chevrolet Tracker blanca, un Renault 19 y un Volkswagen Fox, este último vinculado a Lázaro Víctor Sotacuro, quien declaró ante la Justicia y aportó nuevos nombres.

“Hasta el momento hay nueve detenidos y tres prófugos”, informaron en LN+. Sotacuro, además, mencionó la posible participación de un hombre conocido como “el Tarta” o “el Loco David”, cuya identidad sería clave para desentrañar la red criminal.

El periodista Gustavo Carabajal precisó que esta persona podría ser un primo de Pequeño J, de apellido Valverde y nacionalidad peruana, mientras que otro familiar del acusado también estaría siendo buscado por las autoridades. “Les digo: los cuatro ya se fueron”, advirtió Carabajal, en referencia a los prófugos que habrían abandonado el país.

Una trama cada vez más oscura

La prueba del vínculo entre Lara y Pequeño J suma un nuevo capítulo a un caso ya rodeado de misterio, violencia y criminalidad. La Justicia busca determinar si la relación entre ambos desencadenó de alguna manera los crímenes o si fue utilizada como una maniobra por parte de la organización que, según los investigadores, planeó y ejecutó los asesinatos con extrema frialdad.

Mientras los peritajes continúan y se profundiza la búsqueda de los prófugos, familiares y allegados de las víctimas mantienen su reclamo de justicia, pidiendo que caigan todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y al país entero.