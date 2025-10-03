El elemento que encontraron en el auto quemado y también estaba en el cuerpo de Lara.

La investigación por el triple femicidio de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela avanza con nuevos hallazgos que podrían resultar decisivos. En las últimas horas, el vehículo en el que las tres adolescentes viajaron antes de ser asesinadas fue trasladado a la DDI de La Matanza para un peritaje exhaustivo.

El elemento que encontraron en el auto y en el cuerpo de Lara

Dentro del auto, los especialistas encontraron fragmentos de una botella verde rota, un elemento que podría convertirse en una prueba clave. Este hallazgo coincide con lo descubierto en la autopsia de Lara, en cuyo cuello se detectaron restos de vidrio verde incrustados.

Según trascendió, la botella habría sido rota y luego parcialmente quemada, lo que refuerza la hipótesis de que pudo ser utilizada en el ataque o en un intento posterior de destruir evidencias.

La periodista Mercedes Ninci mostró imágenes del vehículo en el programa Mujeres Argentinas, donde señaló: “Se ve la parte inferior de la botella verde, que estaba en el auto e intentó ser quemada”.

Los peritos trabajan ahora en determinar si el vidrio hallado en el cuerpo de Lara corresponde al mismo objeto encontrado en el vehículo. De confirmarse, la causa contaría con una prueba material directa que vincula la escena del crimen con el interior del auto.

Las incógnitas del caso

Gracias a publicaciones en redes sociales de las chicas poco antes de morir, se comprobó que las tres amigas viajaban en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, aún se desconoce quiénes eran el conductor y el acompañante delantero, dos figuras que podrían aportar información clave sobre el trayecto y los minutos previos al crimen.

En paralelo, se analizan otros elementos recolectados en la escena, entre ellos un cuchillo con mango negro con huellas parciales y rastros biológicos, que ya está siendo cotejado con los perfiles de los sospechosos detenidos.

La autopsia a Lara reveló la brutalidad del ataque: recibió tres puñaladas, una de ellas letal al seccionar la arteria carótida, además de múltiples cortes. Su cuerpo fue hallado con mordazas, cintas y cordones que evidencian un secuestro violento.