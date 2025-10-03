Triple crimen: se conocieron estremecedores detalles de la autopsia al cuerpo de Lara

En el plano de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, se conocieron nuevos detalles de la autopsia hecha al cuerpo de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Noticias Argentinas, accedió al informe forense, que determinó la causa de muerte de Lara: un shock hipovolémico. Es decir, perdida masiva de sangre en consecuencia de las puñaladas que sufrió en el ataque.

El documento creado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Temperley, dio a conocer que la víctima tenía tres heridas de arma blanca, además de otras lesiones punzocortantes. La más grave de ellas fue la que causó la sección de la arteria carótida primitiva derecha, que concluyó con una hemorragia irreversible.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Qué se encontró en la escena del crimen

También, de acuerdo a lo difundido por el medio citado, en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraron elementos vinculados al ataque:

Una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello.

Otra cinta en ambas rodillas.

Un cordón atado en los tobillos .

Un cuchillo de cubierto con mango negro .

Fragmentos de vidrio verde esparcidos en la escena.

Los expertos indicaron que el cuerpo estaba en un estado avanzado de putrefacción, aunque no había señales de ataque de fauna cadavérica. Otro dato que se reveló fue que el cadáver se mantuvo refrigerado desde su ingreso a la morgue, lo que pudo haber alterado la estimación de la fecha de muerte.

Investigación en curso: los 9 detenidos

Ayer por la noche, Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, llegó a la Argentina desde Perú, en un rápido proceso de extradición.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , señalado como autor intelectual.

Matías Agustín Ozorio , considerado su mano derecha.

Magalí Celeste González Guerrero , inquilina de la vivienda donde hallaron los cuerpos.

Miguel Villanueva Silva , pareja de González y propietario de la casa.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra , sorprendidos en la escena intentando limpiar manchas de sangre.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de conducir el Volkswagen Fox de apoyo.

Ariel Giménez , sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, señalada como acompañante en el auto de apoyo.