La mamá de una de las víctimas del triple crimen le apuntó a Axel Kicillof: “Paseando en Nueva York”

El triple crimen en Florencio Varela sigue generando conmoción y fuertes reclamos de justicia, desde los familiares hasta los ciudadanos. En las últimas horas, la mamá de Morena, una de las tres jóvenes asesinadas, habló con los medios de comunicación y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y autoridades locales por la falta de acompañamiento.

En un testimonio difundido por A la Barbarossa, la mujer manifestó su profundo dolor y disparó fuertes críticas con la voz quebrada: "A la porquería del gobernador, del intendente, a estas basuras peronistas a las que voté hace 20 días, les digo ‘Nunca más’. La basura de Kicillof paseando por Nueva York, lo quiero fuera de acá“.

Reclamo por acompañamiento del Estado

La madre de la víctima confirmó que desde el crimen no recibió apoyo de las autoridades provinciales, ni municipales y la conductora pidió que alguien se haga cargo: "Alguien de seguridad, alguien del intendente, alguien, la policía… tener un poco de piedad para contener”, exigió. En su testimonio, la madre señaló quién fue la única persona que la contacto: “Sólo nos ayudó el abogado del Presidente Milei“.

La sospecha de una red mayor

En su testimonio desgarrador, la mujer también se refirió a las elecciones legislativas de Buenos Aires y el vínculo con el asesinato de las tres jóvenes: “Hace 20 días los voté y ahora perdí a mis hijas, porque Brenda y Morena eran como mis hijas”, denunció.

También advirtió sobre la posible existencia de una organización criminal más amplia detrás de los imputados: “Este peruano es la segunda cara, y esto que atraparon es la tercera cara. Es simple matemática”, sostuvo, en alusión al presunto narco conocido como “Pequeño Jota” y a otros sospechosos detenidos.

La causa continúa en la Justicia y las familias esperan que se determinen responsabilidades, mientras despiden a Brenda, Morena y Lara.