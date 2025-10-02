Triple crimen de Florencio Varela: salió a la luz la última foto de las chicas con vida

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un elemento estremecedor: la aparición de la última foto publicada por Morena Verdi, una de las tres jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

La imagen fue compartida en su cuenta de Instagram cerca de las 23 del viernes 19 de septiembre, desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban rumbo a lo que sería su trágico final.

Por qué es una prueba clave en la causa

Para los investigadores, la publicación se convirtió en una evidencia central: minutos después de subirla, las chicas fueron privadas de su libertad y posteriormente torturadas y asesinadas. El registro ya fue incorporado al expediente como el último rastro digital que dejó Morena antes de perder contacto con el exterior.

Qué mostraba la foto

La imagen, difundida por C5N, exhibe dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, que pertenecía a Morena, y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros, que era de Lara. La foto llevaba además un breve texto escrito por la víctima: “desastre van a hacer estos dos”.

Lo que en principio parecía un gesto inofensivo terminó siendo la confirmación final de que las tres estaban juntas en el vehículo antes del ataque.

Tras esa historia de Instagram, los familiares intentaron comunicarse con Morena alrededor de la 1 de la madrugada, pero los mensajes nunca fueron respondidos. La última conexión de la joven en redes sociales quedó registrada a las 2 de la mañana del sábado, pocas horas antes de que se confirmara el horror.

La Justicia continúa analizando la secuencia de llamadas, mensajes y publicaciones para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas y el rol de los detenidos en el caso.