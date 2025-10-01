La historia de “Pequeño J”: el oscuro pasado criminal de su familia y el motivo detrás de su apodo.

Tony Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal sospechoso del triple femicidio de Florencio Varela, perdió a su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, en la mañana del 16 de diciembre de 2018, ejecutado por un sicario vinculado a la banda “El Gran Marqués”. Según la policía peruana, Janhzen formaba parte de la organización “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”. Tras la muerte de su padre, Tony lo recordó en un posteo en Facebook: “Te necesito, papá”. Además, juró vengarlo: “Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”.

Un detalle que llamó la atención es que “Pequeño J” no figura en los registros migratorios argentinos como habiendo ingresado legalmente al país, años después del asesinato de su padre. El diario peruano La República reveló información sobre Miguel Villanueva Silva, quien había alquilado la vivienda donde fueron asesinadas Brenda, Lara y Morena. Según el informe, cuando “Pequeño J” y Miguel Villanueva dejaron Perú rumbo a Argentina, residían en el asentamiento Nueva Indoamérica, en el distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de Trujillo. Fue precisamente desde ese barrio donde surgieron las bandas “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” –la organización del padre de Pequeño J– y “El Gran Marqués”.

La policía documentó el asesinato de Janhzen Valverde de la siguiente manera: “Jhona Victoriano Gonzáles refiere que en circunstancias que se dirigía a su domicilio por la calle Las Acacias (asentamiento humano Nueva Indoamérica), se apersonó un sujeto de nombre Wilder, cuñado del sujeto conocido como ‘Suco’ (Santos López Guevara) de la banda El Gran Marqués, quien disparó con arma de fuego y dejarlo tendido en el piso, dándose a la fuga”. Según la información disponible, el asesinato del padre de Pequeño J. habría sido una venganza, dado que el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la misma banda, había sido ejecutado por el grupo rival de los Valverde.

"Pequeño J", el hombre señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela (Gentileza Infobae).

Los registros policiales, fiscales y judiciales peruanos no atribuyen ningún delito a “Pequeño J”, aunque sí a otros miembros de su familia. Esto evidencia el entorno delictivo en el que creció el joven, hoy buscado por la justicia, quien quedó profundamente marcado psicológicamente tras el asesinato de su padre.

La tía de “Pequeño J”, Margarita Victoriano Gonzáles, declaró a la policía que su cuñado, Janhzen Valverde Rodríguez, recibió tres disparos de Wilder Lara Chávez. El crimen ocurrió en un cruce de calles de Nueva Indoamérica, donde vivía con su pareja y sus dos hijos, Pequeño J. y Sandy Valverde Victoriano. El homicida residía en la misma zona, y el episodio se enmarca dentro de los habituales enfrentamientos entre bandas por el control del distrito de La Esperanza.

La razón por la que “Pequeño J” lleva ese apodo

“Pequeño J”, cuyo nombre real es Tony, tomó su apodo del famoso gánster Tony Montana de la película Caracortada (1983), interpretado por Al Pacino. El sobrenombre también hace referencia a su condición de “hijo de Janhzen”, su padre.

Tony se instaló en Argentina con la intención de reflotar los negocios de su familia, conocida por su historial delictivo. Entre los antecedentes, el 13 de julio de 2012 fue asesinado José Sánchez Díaz, recién llegado de Perú, crimen atribuido a Manuel Valverde Rodríguez, alias “Chuman”, tío de Pequeño J e integrante de la banda La Jauría.

El 17 de junio de 2013, otro tío, Luis Valverde Rodríguez, alias “Serranasho”, fue detenido por la policía argentina por un pedido de captura vigente. Luis había estado preso entre 2007 y 2009 por robo agravado y extorsión, y fue arrestado armado mientras planeaba nuevos delitos.

Detuvieron en Perú a Pequeño J

Los hermanos Manuel, Luis y Janhzen Valverde, padre de Tony, residían en La Esperanza, Trujillo. Los registros policiales de la familia incluyen delitos graves y violencia familiar. Janhzen, nacido el 16 de octubre de 1979, abandonó a su pareja Yuliana Victoriano González y a sus hijos Tony y Sandy, sin cumplir con la manutención. En un hecho registrado por la policía, Yuliana denunció haber sufrido daños físicos y psicológicos a manos de Janhzen, quien la agredió con una botella y le causó un corte en el brazo izquierdo.

En redes sociales, Janhzen Valverde se mostraba admirador de Pablo Escobar y Tony Montana, y se autodenominaba “Bandido por siempre”. Publicaba videos junto a supuestos miembros de su banda portando armas largas, como carabinas tipo AR-15 y pistolas trazadoras usadas por fuerzas especiales, disparando en un entorno de cajas de cerveza en los cerros del asentamiento Nueva Iberoamérica.

Fue en ese contexto de violencia y criminalidad donde creció Pequeño J, señalado como posible cerebro detrás de uno de los crímenes narcos más crueles y macabros ocurridos en Argentina.