Al “Pequeño J” le preguntaron por Argentina y respondió con tranquilidad: “Si voy...”

Apareció otro video de la detención de “Pequeño J” que se dio ayer en Perú en el que responde unas preguntas sobre Argentina. Ayer por la noche el caso del triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo trascendental. El joven es acusado de ser el autor intelectual de los hechos, según los investigadores, y fue detenido cuando intentaba escapar escondido en un camión que iba al sur de Lima.

Qué dijo “Pequeño J” sobre Argentina

En el video difundido por C5N, se puede observar al “Pequeño J” en el interior de un recinto junto a un policía. Luego sale y ahí es cuando el periodista le comienza a hacer preguntas. El joven reacciona con una sonrisa irónica y en principio evita hacer comentarios al respecto hasta que el interrogador le dice: “¿Tiene miedo de ir a la Argentina?", a lo que el detenido responde: “No, si voy para allá”. Con la cabeza también negó tener vínculos con el narcotráfico

El “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual de los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, llegará al país. La fecha es una incógnita, podrían ser horas, días o incluso meses.

El “Pequeño J” rompió el silencio tras ser detenido

“Pequeño J” fue arrestado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la de Buenos Aires. Momentos después de eso, habló con la prensa, negó cualquier tipo de responsabilidad y dejó un mensaje: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”, expresó y concluyó: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver".

Todos los detenidos

Con las capturas recientes de “Pequeño J” y Matías Ozorio, ya son nueve los arrestados por el triple femicidio. Entre ellos se encuentran: