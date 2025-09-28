“Vayan preparando el próximo velorio”: la escalofriante amenaza a la hermana de una víctima del triple crimen de Florencio Varela

La causa del triple femicidio de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo hecho que estremeció a las familias de las víctimas: Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, una de las víctimas, denunció haber recibido amenazas directas tras el asesinato y compartió en Instagram una captura del mensaje en cuestión: “Vayan preparando el próximo velorio”.

Pero la intimidación no se limitó al posteo: esta madrugada se registraron detonaciones frente a su domicilio. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió Agostina en otro mensaje que también se viralizó y que alimentó aún más la hipótesis que vincula el caso con redes del narcotráfico peruano.

El mensaje que le enviaron a la hermana de Lara Gutiérrez.

En la denuncia también se describió un ataque con disparos en la zona de monoblocks 4 y 5 de La Tablada, en Florencio Varela, precisamente en el domicilio de Agostina donde, afortunadamente, no había personas en ese momento. El episodio incrementó la tensión sobre la familia, que ya vive bajo custodia.

Las amenazas se suman en un contexto en el que la Justicia confirmó que las tres jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas y que parte del crimen fue transmitido en vivo por una red social para un grupo cerrado de espectadores. El ministro de Seguridad bonaerense también señaló que el caso tiene componentes narco y que podría tratarse de un mensaje interno.

El mensaje de despedida de Agostina a Lara Gutiérrez.

En tanto, la causa ya cuenta con varias personas detenidas, pero el presunto instigador intelectual, apodado “Pequeño J”, sigue prófugo. Las recientes amenazas elevan el nivel de alerta: la familia reclama protección efectiva y que el caso no quede en silencio antes de su total esclarecimiento.

En medio del escalofriante mensaje, Agostina hizo público también su dolor y su enojo: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar que yo la entregué”. Esa frase, escrita en redes, conectó con una acusación implícita que muchos especulan puede provenir de parte del entorno criminal para sembrar dudas internas.

El mensaje de la hermana de Lara Gutiérrez.

Las autoridades judiciales informaron que el mensaje amenazante ya está bajo análisis técnico y que se buscará identificar su origen. La hipótesis es que provenga de la organización responsable del crimen o de cúmulos de apoyos clandestinos. El esfuerzo es adicional cuando los investigadores ya enfrentan ramificaciones cruzadas entre conexiones extranjeras y estructuras locales.

Mientras tanto, distintos organismos de derechos humanos y colectivos feministas, que marcharon este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, manifestaron su solidaridad con la familia y exigieron que el Estado garantice custodia real. También apuntan a exigir que la causa avance sin filtros ni demoras, especialmente frente al uso de la violencia simbólica para amedrentar.