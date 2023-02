En medio de la investigación por el niño de 3 años que fue abusado sexualmente en Las Heras, Mendoza, las autoridades judiciales liberaron al único sospechoso. Se trata de un joven de 21 años, vecino y padrino del pequeño.

Esto último ocurrió el miércoles 8 en horas de la tarde, mientras la víctima continúa internada en el hospital Notti. El acusado tuvo el respaldo del padre del nene, así como también de varios vecinos del barrio que lo conocen, y a penas lo liberaron fue aplaudido afuera de la Oficina Fiscal N°6.

El plazo de 24 horas del que disponían para definir su imputación estaba por vencer. Por ello, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, solicitó una prórroga de un día más a la espera del informe médico.

Aunque el resultado aún no ha llegado, ese miércoles finalmente debieron dejarlo en libertad. Mientras el personal médico y las autoridades judiciales aguardan a los resultados de los análisis respecto al sífilis, también se buscan pistas de otros posibles sospechosos.

Habló la madre del padrino del nene abusado en Mendoza

Quien apuntó contra el muchacho de 21 años fue la mamá de la víctima, motivo por el que fue detenido e investigado en un principio. Varios vecinos de la zona, al igual que sus parientes, colaboraron con la Justicia e insistieron en su inocencia.

Por falta de pruebas, finalmente fue liberado. Alejandra, madre del ex detenido, aseguró: “La pasamos muy mal, hubo represalias cuando acusaron a mi hijo. Vino la familia de ella (la mamá el nene) y me rompieron la casa. Rompieron puertas, entraron, y me golpearon”.

El único sospechoso de abusar del niño mendocino de 3 años fue liberado. Foto: Uno

En este sentido, se sintió aliviada cuando soltaron a su muchacho. “Lo único que quiero ahora es justicia. Para que limpien el nombre de mi hijo. También quiero justicia por el niño, por todo lo que está pasando”, cerró.

En tanto, Alejandra anticipó que efectuará una contrademanda hacia quienes acusaron al joven y lo agredieron. La familia mendocina ya se encuentra trabajando con un abogado que los representará.