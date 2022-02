El episodio violento que terminó en la detención de Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios sumó las declaraciones de la mujer agredida. “Él decía no iba a durar porque tiene jueces amigos”, comentó la denunciante.

Soledad habló en TN sobre el dolor y el miedo que sintió en la noche de Tigre. Con temor, no sabe qué hubiese pasado si su familiar no hubiera llamado al 911.

Ella contó que todo se tornó violento cuando Barrios le mostró sus plantas de marihuana. Según su mirada, él cambió porque pensó que ella lo iba a denunciar por la tenencia de droga.

“Me amenazaba y me psicopateaba”, contó Soledad. Además, dijo que “no iban a encontrar el arma” que le habría mostrado para intimidarla.

“Él cree que tiene todo el poder del mundo.‘¿De qué arma me hablás?’, me decía y movía la cabeza como loco”, relató.

El vínculo de la Hiena Barrios con la Policía

Soledad también opinó sobre el trato que el ex boxeador tuvo en la comisaría y lo que él mismo le dijo sobre su tiempo de detención.

“Me decía que su libertad no tiene precio, que tiene amigos jueces”, aseguró su pareja. Barrios tenía denuncias de violencia de género y estuvo preso por un crimen mientras manejaba en 2010.

Como una escena lamentable, Soledad contó que “los policías lo abrazaban en la celda”.