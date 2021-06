La localidad de Zavalla, continúa con el plan de vacunación, y este martes anunció que podrán ser inoculados los mayores de 60 años, pero además aquellas personas que sean diabéticas tipo I y II que no hayan recibido todavía la primera dosis.

La Comuna de Zavalla informó que podrán presentarse el jueves, viernes o sábado sin turno previo en “La Casita del Sol”, de 9 :00 a 11:00 horas. Recordó que el único requisito es que tendrán que presentar el DNI domiciliado en la localidad.

Vale la pena destacar que el Presidente Comunal, Guillermo Rajmil, ha recibido numerosos mensajes de agradecimiento por la continua dedicación hacia todos los Zavallenses. Una muestra de ello es el mensaje que Lorena Capriotti difundió en su página de Facebook: “Cuando uno se enferma de covid te entra mucho miedo, no se sabe como va responder el cuerpo de cada uno. Y ahí aparece vos, todos los días, visitando a cada paciente. Lo que haces va más allá de la vocación, lo que estás haciendo solo lo hacen personas de corazón noble, de mucho amor al prójimo. Y en estas épocas personas como vos están en extinción. Que un médico venga a tu casa, todos los días, gratis, porque no aceptas nada. No tiene precio”.