Un perecino convocado por Scaloni para los dos amistosos ante Panamá y Curazao

Lionel Scaloni, nombrado como mejor DT FIFA en los premios The Best, publicó este viernes la lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao. Uno de los que figuran es Facundo Buonanotte, el ex mediocampista de Rosario Central y oriundo de la ciudad de Pérez.

El primer amistoso será contra Panamá, el jueves 23 de marzo en el Monumental y el martes 28, jugará en Santiago del Estero ante Curazao. Son 35 los elegidos entre los que se encuentran los campeones del mundo y los juveniles que ya figuran dentro de la Selección Mayor.

Facu cumplió 18 años en diciembre y es compañero de club de Alexis Mac Allister en el Brighton & Hove. Buonanotte había estado en las filas de Javier Mascherano recientemente en la Sub-20. El 19 de mayo de 2022, fue distinguido por el Concejo Municipal de la ciudad de Pérez por su “brillante y destacada trayectoria como futbolista”.

Persona sencilla, solidaria y muy querido en su ciudad natal. En septiembre del año pasado, Facundo Buonanotte se hizo presente en los festejos por el Día del Niño que organizó el Merendero “Todos por una sonrisa” y acompañó a los niños que asistieron al evento.