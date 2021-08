Matías Suárez, es candidato a Presidente Comunal de Zavalla por la lista “Cambiemos con ganas”. Docente y empresario de la construcción en la Empresa Mattfra. En diálogo con Vía Pérez, Suárez habla sin tapujos sobre lo que quiere para su pueblo. El tema que más le preocupa es la salud.

El joven precandidato a Presidente de la Comuna de Zavalla tiene garra y mucha pasión. Está convencido que es posible dar un giro de 360 grados. Cuando habla de política se transforma. “Me gustó siempre. Soy una persona que lee mucho”.

“Creo que en Zavalla estamos a tiempo”, expresó con convicción. A pesar de los años de juventud, su apertura y optimismo son una gran estrategia. Apuesta a arremangarse para ir a buscar el dinero a la Provincia cuando haga falta.

“Quiero abrir un Parque industrial para que los empresarios se vengan a asentar a Zavalla, que la gente tenga trabajo, voy a brindarles facilidades tributarias para que ellos tomen gente de acá. Quiero hacer cloacas. Quiero ir a una verdulería, que me digan gracias Matu y mostrar una proyección del pueblo, mostrar hacia dónde vamos”.

Suárez apunta a la creación de secretarías para hacer una buena gestión, para que todo funcione y tener en cada área gente apta. “Mostrar qué plata entra y en qué se gasta. Hoy en día parece que si pavimentamos una calle, no podemos iluminar y son dos cosas totalmente distintas; o si estamos haciendo una obra de gas, no podemos darle un cheque a Infantiles Zavallenses que no tienen para hacerse unos vestuarios. Son cosas que tienen que hacerse en paralelo”.

“Algo que yo veo muy mal en esta Comuna, desde la crítica constructiva lo digo porque no tengo nada contra nadie, no hay organización, no hay proyección y no hay planificación. Lo que más se ve, es cómo tienen a los empleados comunales”.

Tal como lo expresó Suárez, si el mismo estado es el que exige, no se les puede pagar con pocas monedas. “Tienen que tener un buen trabajo. Ellos tienen que tener buenos sueldos, estar en blanco, tener uniformes de la comuna. Que se sientan útiles, preguntarles qué les gusta hacer y valorarlos porque eso es lo que hace que todo funcione”, remarcó.

“No tenemos salud, no tenemos infraestructura, no tenemos cloacas. Nos robaron el tiempo. Somos un pueblo viejo. Está claro que nos han robado el tiempo, no se ha hecho, no sé si porque no saben hacerlo o porque se han quedado con cosas que no son de ellos”, agregó.

Recordó una frase del Intendente de Las Rosas, Javier Meyer: “cuando no se roba, los pueblos crecen”. Para Suárez, la proyección, el mostrar hacia dónde se va, “eso es fundamental para mí, porque me manejo así en todo. Desde levantarme y hacerme la cama, hasta ver qué voy a hacer cada día y en la semana. Hacer las cosas bien para poder exigir”.

Seguridad

El tema de seguridad le preocupa y es ambicioso en eso. “No es una locura monitorear el pueblo. Con cámaras de calidad y un centro de monitoreo de verdad”. Suárez propone volar alto y apostar a más.

Salud: una materia pendiente

“A través de la Secretaría de Salud quiero hacer un hospital. La realidad es que se puede montar uno, no es descabellado pensar en eso. Quiero que haya un lugar organizado, donde tengamos sala de internación, especialistas con un lugar para ellos, que haya sala de ecografías, acá nunca hubo”.