Legrestti, el pasado 11 de marzo, presentó dos proyectos ante el Concejo Municipal, el primero, que ya fue aprobado por unanimidad, para declarar al Dr. Roberto Fellipini ciudadano ilustre de la ciudad de Pérez, y el segundo, que cada área, sector o consultorio del Hospital Municipal “El Gurí”, lleven el nombre de personas reconocidas o que hayan sido relevantes en la salud a nivel local. Por el momento, ese proyecto pasó a comisión, por lo que se deberá esperar la opinión del resto de los concejales y llegar a un acuerdo definitivo. “Mi idea es que sea algo abierto donde la ciudadanía proponga nombres y luego con esos nombres realizar una votación abierta de la ciudadanía”, aclaró.

En el proyecto también se lee: “el día de su inauguración, el personal elegido para llevar su nombre en las distintas áreas, salas o consultorios, será invitado a participar del mismo, siempre y cuando, el protocolo y las medidas sanitarias pertinentes lo permitan. En caso de ser alguien que se vea impedido de participar por problemas de salud, o ya haya fallecido, un miembro de su familia será invitado en representación”.

El edificio está situado en calle Av. Belgrano y Dr. Borzone, y será el nuevo hospital municipal. Las obras de refacción en el lugar donde anteriormente funcionaba la Cínica del Litoral, continúan avanzando. El Centro de Salud El Gurí, en poco tiempo podrá mudarse a su nueva sede. “No es solamente el traslado de un lugar a otro, es algo más complejo y amplio, se podrá atender tanto la salud pública como la privada, solo que con la contraprestación económica para quien tenga obra social, es decir que se podrá cobrar el servicio a las obras sociales. La idea es que tenga una sustentabilidad en el tiempo”, remarcó Legrestti.

El funcionario además aclaró: “tengo entendido que, por lo menos hasta hace unos meses, la provincia no estaba aportando nada. La salud siempre es cara y sabemos que es prioritaria, pero también es costosa, finalizó”.

Dr. Roberto Filippini

Legrestti propuso la necesidad de reconocer la labor médica llevada adelante en nuestra ciudad por el Dr. Roberto Fillipini hace más de cuatro décadas. La figura de este médico atrajo las miradas no solamente por su labor continua, sino porque atendió a cientos de niños y niñas de nuestra ciudad con atinada suficiencia. El proyecto presentado añade: “en más de una ocasión sus diagnósticos permitieron la detección temprana y posterior tratamiento de enfermedades que de no haber sido por su intervención, podrían haber derivado en situaciones no deseadas”.