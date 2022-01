Desde el Movimiento Participativo Parez solicitaron a la Municipalidad de Pérez que retome las gestiones para restablecer los recorridos interurbanos de las líneas 35/9 Rojo y Negro. La realidad es que el transporte local es ineficiente y de baja calidad por no tener frecuencia, no lograr el objetivo de conectar los barrios de la ciudad, y por no ser sustentable en el tiempo.

“Hace un año atrás presentamos un proyecto para implementar un sistema de transporte interbarrial de pasajeros. Luego la Municipalidad estableció el recorrido del “Percecino”. Desde el Movimiento Participativo Parez proponemos que se inicien las gestiones para restablecer los recorridos interurbano anteriores de las líneas 35/9 Rojo y Negro”, expresaron este viernes a través de las redes sociales.

Además agregaron que es necesario adelantarse al próximo ciclo lectivo 2022, para que nuestros vecinos puedan ir a estudiar, trabajar o realizar sus trámites en Rosario. También pusieron a disposición de los vecinos la propuesta para que pueden firmar la nota ingresando al siguiente link: https://chng.it/8Km5jtdkQc