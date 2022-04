Claudio José Zanetti, nació en Rosario y vivió en Pérez por más de 30 años. Era apuntador de la unidad más chica, compuesta por cuatro hombres, llamada pelotón. Es decir que era el apoyo de fuego de ese pequeño grupo. Tenía un FAC (Fusil Automático Pesado) y formaba parte del Batallón de Infantería de Marina Nº 2.

“El 1 de abril por la noche nos informan que iríamos a Malvinas. La unidad del Batallón de Infantería de Marina Nº 2, que tuvo a su cargo la recuperación de las islas Malvinas el 2 de abril y se denominó “Unidad Núcleo”.

Malvinas 40 años: Claudio José Zanetti, un soldado que participó del desembarco y la toma de las islas Foto: Facebook Claudio José Zanetti

El Batallón Núcleo, tuvo a cargo el trabajo del desembarco y la toma de las islas y el combate que se desarrolló en la casa del gobernador, que terminó con la vida de Pedro Giachino, el primer argentino muerto en la guerra de Malvinas.

Tuvieron la difícil tarea de realizar la toma sin causar bajas, ya que estaba explícito en la orden de operaciones, lo que resulta complejo en cualquier operación militar, más aún en una operación anfibia. No se causó ninguna baja hacia el enemigo, por el contrario, las primeras bajas de la guerra fueron argentinas.

El 28 de marzo los embarcaron a las Islas Malvinas pero les dijeron que iban a hacer un ejercicio de desembarco con munición real y tiro contra posiciones fijas. “Pensábamos que era otra de las tantas prácticas que se hacían”.

Sin embargo, estando ya muy cerca de las Islas Malvinas, el 1° de abril por la noche les informan de la recuperación de las islas, por eso no se pudo comunicar con su familia porque no tenía cómo hacerlo. “Mi familia se entera de la recuperación pero no sabía que yo había estado entre las personas que habían recuperado las Islas Malvinas”, explicó Zanetti.

Recién después del 2 de abril les pudo comunicar la verdad: había ido a recuperar las Islas Malvinas. “La nuestra era una unidad de combate, de asalto de primera línea y a diferencia del Ejército, en la Armada se incorporaban conscriptos cada dos meses. Habían conscriptos de 10 a 12 meses de instrucción, y también gente con poca instrucción”.

La tanda de Zanetti era de alto grado de entrenamiento, eran los más nuevos del Batallón y tenían siete meses de instrucción en Infantería Marina. El entrenamiento se caracterizaba en ese momento por tener una instrucción muy dura para el combate y era una unidad adaptada al frío, porque estaba muy cerca de Bahía Blanca, la unidad de Infantería Marina Baterías.

“Muere el primer soldado argentino conscripto el 3 de abril, Mario Almonacid Vargas que pertenecía a nuestra unidad y a la misma compañia que yo estaba revistiendo, pero no muere en Malvinas, sino que muere en las Georgias”. En la austral localidad trasandina de Comodoro Rivadavia, una escuela lleva su nombre: “Soldado Mario Almonacid”.

“Luego de la misión de tomar y recuperar las islas para la Argentina, a los pocos días mi unidad vuelve al continente y somos trasladados a Tierra del Fuego porque reemplazamos al Batallón de Infantería Marina Nº 5 que volvió a Malvinas y la rendición nos encuentra en Tierra del Fuego, ya que el Batallón estaba siendo alistado para volver a Malvinas probablemente, si el conflicto continuaba”, aclaró Zanetti.

Zanetti no estuvo en Ejército. “Me tocó por sorteo la Armada y dentro de ella, lo que era la Infantería Marina que tuvo un comportamiento distinto en ese aspecto a lo que fue Ejército. Al poco tiempo de finalizado el conflicto se nos dio licencia, volvimos y a los pocos días nos dieron la baja. No sufrimos o no vimos cómo fue el proceso de desmalvinización si es que lo hubo. Las tandas más nuevas tal vez lo sepan pero no fueron a Malvinas”, sostuvo.

¿Qué significó Malvinas?

“Malvinas para mí es soberanía, es nuestra proyección hacia la Antártida. Son los contratos pesqueros, son los hidrocarburos, todo eso significa Malvinas. No nos tenemos que quedar solamente en el conflicto, sino en algo más grande. Hoy por hoy, Inglaterra, el Reino Unido, la OTAN para ser exacto, tiene una base que es enorme, con casi 3 mil hombres, lo cual significa geopolíticamente hablando, la importancia que tiene Malvinas, eso es lo que significa Malvinas, y sí... yo volvería”.