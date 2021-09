Este miércoles, Lionel Scaloni visitó a Daniel Quacquarini en la sede de la Comuna y pudo dejar allí un mensaje para todo el pueblo. Lamentablemente el DT de la Selección Argentina no pudo saludar a todos sus amigos como le hubiera gustado porque está atravesando un momento familiar difícil.

En una transmisión en vivo realizada por Pujato Nuestro Lugar, Quacquarini agradeció la presencia de Lionel Scaloni: “Quiero agradecerte Lio no solo por esta visita sino por la trayectoria, por el gran triunfo que ha hecho feliz no solo a Pujato sino a todo el país y además por seguir siendo como sos, con esa personalidad y con esa manera humana de trabajar y de ser con los vecinos de Pujato”.

Por su parte, Scaloni se refirió a la visita relámpago por el momento familiar que está atravesando. “Vine al pueblo por poco tiempo y me gustaría saludar a un montón de gente, amigos, gente que me gustaría ver, pero estamos atravesando momentos difíciles y no podía dejar pasar la oportunidad de venir a lo Comuna y agradecer las muestras de cariño que hemos tenido tanto mi familia como yo, por todo lo que hemos vivido este último tiempo y por el homenaje que me han hecho”.

Scaloni trató varios temas acorde a las preguntas que le hacían, por ejemplo, en una de ellas se habló de la mirada expectante de periodistas y hasta de la misma gente ante la llegada de Scaloni a la selección. “Lamentablemente estamos en un mundo donde si no ganás, no se tiene la trascendencia necesaria, pero nosotros antes de ganar la Copa América creo que logramos establecer un grupo. La gente estaba identificada con los jugadores, con la selección, y eso ya era importante; después lógicamente al ganar se magnifica mucho más”, expresó

Lionel se refirió a la calidad de los jugadores: “es altísima y son jugadores de primer nivel todos y eso es lo básico”. Además puso énfasis en la importancia que le da al nivel humano. “Creemos que es muy importante que jueguen bien, pero creemos que es muy importante que tengan una serie de comportamientos con sus compañeros, con toda la gente que trabaja ahí adentro y la verdad que en eso no la herramos”.

Ante los homenajes que le rindieron en Pujato, aseguró que se emocionó y contó que al pasar por los lugares donde están los murales se asombró. “A mi no me gusta estar en el foco de la atención, pero me emociona”, agregó. Vale la pena recordar que en el pueblo, el reconocido artista casildense Gabriel Griffa pintó dos murales con el rostro de Lio, uno junto al playón deportivo en Hipólito Yrigoyen y la Ruta 33; y el otro en el Club Matienzo.