Gabriel Griffa, el artista casildense sigue desplegando su arte con toda su pasión. En esta oportunidad, dejará inmortalizado el rostro de Scaloni con la frase “Gracias Lio”, en un mural en Pujato. En diálogo con Vía Pérez nos deja una lección: lo que hacemos con el corazón, perdura para siempre.

El domingo 11 de julio, después de la final de la Copa América donde la “Albiceleste” rompió un maleficio de 28 años sin títulos, Daniel Quacquarini, el Presidente Comunal de Pujato, llamó por teléfono a Gabriel Griffa para pedirle el mural de Lionel Scaloni. “El lunes (12 de julio) ya estaba reunido con Daniel para ver en qué lugar se podía hacer”, comentó el muralista.

El artista casildense hizo el diseño en la computadora para que elijan cuál podía ser y le confirmaron el trabajo. Primero había que armar la estructura. “Yo había pintado en Rosario Central al Patón Bauza y ellos habían armado una estructura con placas cementicias que se pueden poner en algún lado visible. Tal como lo explicó Griffa, como no había ninguna pared tan vistosa del lado de la ruta donde se pudiera hacer, se optó por armar ese tipo de estructura para el mural.

Murales del artista de Casilda (Facebook Gabriel Griffa) .

Todo lleva tiempo y organización, pero la cercanía entre Pujato y Casilda hizo que todo sea más fácil. Este miércoles, Gabriel Griffa fue a ver la estructura y coordinar el trabajo. “Se hizo un vallado con media sombra para que no se vea hasta el momento que se descubra y también para que pueda trabajar más tranquilo. Hoy le dimos el puntapié al inicio del mural”, señaló.

“Si todo va bien, el sábado tendría que estar terminando y ver si el domingo se puede hacer una especie de descubrimiento e inaugurarlo. La imagen que veremos es el rostro de Lionel. No es tan grande a lo que estoy acostumbrado a pintar”, explicó. Además quedará grabada la frase “Gracias Lio” y “algo más pero lo dejo como sorpresa”, dijo con picardía Gabriel.

“No sé si Lionel estará en Pujato ese día. A mí me gustaría que esté”, sostuvo con ilusión el artista, quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente a otros famosos cuyos rostros laten en los murales de muchos pueblos y ciudades. “Siento mucha satisfacción cuando termino una obra y me pongo muy contento cuando tengo que pintar algo”, señala.

Es muy futbolero y buen pintor. Juega de forma amateur con sus amigos. Disfruta con lo que hace, “que se junten esas dos pasiones, el fútbol con la pintura, para mí, no es trabajo”, afirma con convicción. “Lo que siempre trato de decirle a los más cercanos y siempre me lo digo a mí mismo es que trato de levantarme todos los días y hacer algo que me gusta, por lo menos luchar por eso”, dijo el artista a Vía Pérez.

“La pandemia nos enseña que la vida es un segundo y eso es así”

El artista de Casilda reflexionó sobre lo que es verdaderamente importante. Muchas veces estamos preocupados o nos hacemos mala sangre por muchas cosas o estamos en un trabajo que no queremos, “yo digo que escuchemos un poco más el corazón, la pasión que tenemos. Todos tenemos pasiones”. Cuando era más chico, la gente le decía que con el dibujo nunca iba a llegar a ningún lado. “Yo seguí mi instinto y hoy puedo disfrutar también de hacerlo, más allá de que es un trabajo”, profundizó.

Al preguntarle qué le diría a los jóvenes, respondió sin titubear: “que busquen lo que les apasiona. El arte urbano es un medio para los artistas que es muy bueno para llegar a los jóvenes pero también a todo el público porque no hay que pagar una entrada, estás en la calle y tal vez ese segundo, cuando vos pasás y ves un mural con una imagen y una frase, puede cambiar tu día, tu humor, el rumbo de tu vida. Es un medio muy importante”.

Gabriel Griffa empezó pintando muchos murales como el de la Madre Teresa, Dalai Lama, Nelson Mandela. Son personas que lo identifican, “siempre los pinté con frases de ellos porque a mí me inspiran y empecé a pintar esos personajes para que puedan inspirar a otros también como me siguen inspirando a mi”, enfatizó.

El sueño de Griffa, en lo que se refiere al fútbol, es poder pintar a Messi o algo referido al Barcelona, en el Camp Nou. También tiene muchos proyectos y ganas de seguir haciendo cosas que tengan que ver con lo social. “Hay muchos murales que los estoy diseñando y los tengo en carpeta y seguramente más adelante voy a comenzar a hacer algo de eso”, dijo el gran muralista nacido en Casilda.