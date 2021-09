El DT de la selección Argentina; Lionel Scaloni, recorrió algunas escuelas en su pueblo natal. En su visita a la Escuela primaria 1345, este jueves, dialogó con los chicos y les aconsejó pasársela bien al practicar los diferentes deportes pero por sobre todo, aprovechar los estudios.

“Hacer todo lo que hacen con pasión, con ganas”

En un ping pong de preguntas y respuestas con los chicos, Scaloni se puso a la altura de ellos y les hizo ver, con la sencillez que lo caracteriza, que luego de un triunfo, la vida continúa con total normalidad. ¿Qué pasó cuando se suspendió el partido Argentina-Brasil?, ¿Cuántos años tenés?, ¿Hablás con jugadores de otros equipos?, fueron algunas de las preguntas que le hicieron.

En la transmisión en vivo que realizó Canal Dos de Pujato, se ve el momento simpático transcurrido con los chicos y el DT de la Seleción. Lio dialogó con todos y los hizo reflexionar, a través de sus respuestas, en la importancia de tener una buena relación con las personas, de vivir el presente y hacer las cosas con pasión.

¿Qué sentiste al ganar la copa?, le preguntó uno de los niños. Scaloni le devolvió la pregunta: ¿vos cómo te sentiste al ganar una copa, contento?, pues “igual, lo mismo que vos, pero al otro día sabés que tenés que seguir, pero la alegría está”.

Muchos otros temas salieron a relucir: ¿qué pasó cuando se suspendió el partido Argentina-Brasil?, ¿un consejo para los laterales?, ¿a qué edad empezaste a jugar al fútbol? y ¿por qué quisiste jugar al fútbol?. Todas las preguntas tuvieron su respuesta.

Lionel les explicó que la pasión por el fútbol nace de adentro: “por eso yo les digo que cuando sos chiquito, tu papá no te puede decir vamos a jugar al fútbol, y te lleva de la mano tirando, no. Si te gusta vas, si no te gusta no. No te pueden obligar, yo creo que fui solo. Vi la pelota y la corrí de atrás porque me gustaba”.