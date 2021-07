Este martes, en la red social Facebook, un vecino contó la respuesta que le dieron desde la policía local ante el reclamo que realizó. Sorprendido ante la respuesta, Fede Tavolini, publicó el reclamo en el muro de la red social del Presidente Comunal de dicha localidad, Alejandro Luciani. Otros usuarios también hicieron comentarios.

Al parecer, Tavolini llamó a la Policía, porque le llamó la atención ver a dos personas que no eran del pueblo dirigirse a un galpón que está sobre la ruta. Circulaban en una moto sin patente y además ninguno tenía casco. Mientras uno de ellos se quedó con la moto en marcha sobre la ruta, el otro ingresó al galpón, y luego el que estaba en la moto entraba y salía del galpón reiteradamente.

Falta de seguridad en Soldini: un vecino reclama a las autoridades (Facebook Alejandro Luciani) .

Eran las 19:15 horas cuando Tavolini estaba en el kiosco ubicado sobre la ruta y calle Brasil. Al comunicarse con la Policía local, le atiende una persona diciendo que era la jefa, y al contarle lo que sucedía le dijo que estuviera atento a su teléfono. Transcurrieron más de 10 minutos y le llegó una llamada de WhatsApp del mismo número al que me había comunicado. La jefa de la Policía le dijo que en Soldini había guardia mínima y que se iba a comunicar con el comando de Pérez para ver si ellos tenían un móvil disponible para acercarse a entrevistar a éstas personas.

El vecino soldinense dejó el siguiente mensaje en la red social: “Sinceramente es lamentable y deja a la vista que no hay seguridad en el pueblo, espero alguna respuesta de las autoridades, no sólo para mí si no para todas las personas que habitamos éste pueblo”, enfatizó.