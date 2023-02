Tarifa eléctrica de Entre Ríos: se aplicarían los aumentos una vez que “merme el consumo de energía”

Así lo hizo saber el Director del Ente Provincial Regulador de la Energía, Luciano Paulín, que dijo en declaraciones a elonce.com que ya evalúa la fecha tentativa para implementar un aumento de la tarifa eléctrica luego de que el Gobernador Gustavo Bordet informara la suspensión de la medida.

“Lo estamos midiendo. Lo hacemos mes a mes, a través de los indicadores, donde vamos evaluando y diagnosticando cuál ha sido el impacto de los consumos de este periodo estival”.

En este sentido Paulín adelanto que “será valorable aplicar el aumento una vez que merme el consumo de energía durante esta época de altas temperaturas”.

El aumento de la tarifa eléctrica iba a rondar el 20% desde este 1 de febrero, medida que quedó sin efecto luego del anuncio del gobernador.

También Paulín se refirió al récord de consumo de energía en la provincia y acusó que se debe “a las altas temperaturas, la sequía y la quita de subsidios”.

Inflación y tarifa

Con respecto a los aumentos el director del EPRE aseguró que en materia de tarifas el incremento no acompañó los niveles inflacionarios y que durante el 2020 las tarifas no registraron aumentos ya que el país transitaba por la pandemia del Covid-19. Además durante 2021 el ajuste tarifario fue de solo un 15% y que que durante el 2022 el acumulado de tarifas fue de 45,47% y comparado con esos tres años las tarifas no han seguido el ritmo de la inflación que llegó al 300,1%. “Estamos muy por debajo” a lo que fue la inflación cerró Paulín.