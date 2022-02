En el Centro de Recepción de Residuos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) los agentes municipales revisan, ensamblan y reutilizan aparatos electrónicos y eléctricos que fueron puestos en desuso y luego será donados a instituciones, organismos y/o asociaciones de Paraná.

Los equipos o partes que no pueden ser reparados son enviados a Buenos Aires para que sean reciclados y darle valor agregado. De esta manera se logra que ciertos residuos no terminen en lugares inadecuados contaminando por no tener un tratamiento adecuado.

La Municipalidad envía periódicamente RAEE que no puede reutilizar desde el centro de recepción ubicado en Avenida Churruarín 2444 al centro de la Asociación Civil Basura Cero de Buenos Aires por medio de unidades de Vialidad Provincial.

Monitores, televisores, computadoras, fotocopiadoras, impresoras y diferentes electrodomésticos del hogar son parte de lo enviado. El jefe de despacho de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, a cargo del centro de recepción, Daniel Cimaomo, puntualizó: “En el centro RAAE se reciben elementos eléctricos y electrónicos, todo lo que hay en las casas sin utilizar y que tiene enchufe, como es la línea de electrodomésticos denominada blanca, desde una pequeña tostadora a una heladera grande, más la tecnología con la que convivimos a diario”.

El Centro de Recepción de RAEE atiende de lunes a viernes de 8 a 12 horas y los sábados cada quince días de 9 a 14 horas. Se pueden comunicar al teléfono 4201821 para coordinar el traslado de elementos de gran porte.