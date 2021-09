Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018 por el tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por el juez Mauricio Derudi, al hallarla culpable de haber matado de dos balazos a Fernando Pastorizzo un 27 de diciembre de 2017. Este 11 de septiembre Nahir festejará su cuarto cumpleaños en prisión y debido a los protocolos establecidos en el penal sólo podrá contar con la visita de un sólo familiar.

En cuanto a novedades del caso Nahir desde la defensa están a la espera que la Corte Suprema pueda revisar la condena en su contra al encontrar irregularidades en cuanto a peritajes realizados por Gabriela Estefanía Laiño ya que no era perito de informática sino que Licenciada en Bromatología. Por otro lado también apareció un audio de una amiga de la joven que cumple este sábado 23 años que asegura que Nahir y Fernando mantenían una “relación tóxica” y era sometida a maltratos, tanto físicos como verbales por parte Pastorizzo.

Nahir Galarza se peleó con las compañeras de la cárcel de Paraná Archivo

En los audios se escucha a Pastorizzo recriminándole a Nahir y gritándole. “Me decías que tengo locas, cuando no las tengo. Vos tenés al loco que tuviste en Instagram, que me recontra mil cambiaste. Te dije que lo borres y no quisiste”, dice en un audio Fernando Pastorizzo a Nahir Galarza. Además agrega: “¿Sos estúpida? No estoy jugando a la Play. ¡No te mentí, no te mentí!”, le grita. Estas pruebas podrían dar un giro en la causa ya que desde la defensa afirman que son indicios de una relación complicada.

Laiño además presentó una demanda por 3.000.000 de pesos en el Juzgado Laboral Nº1 de Gualeguaychú acusando a sus superiores, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, y el Comisario General, Fabián Pérez que sostiene que fue obligada a realizar tareas y peritajes para los cuales no está calificada. Nahir cumple 23 años y seguramente no se imaginaba que lo iba a pasar condenada ya que sus planes eran estudiar Derecho Penal y viajar a Estados Unidos.