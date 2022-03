Se desarrolló el último día de audidencias en donde se dirime cinco causas en contra de Urribarri en el denominado Megajuicio. Por medio de una videoconferencia el ex gobernador tomó la palabra y centró sus argumentos en lo expresado por la fiscal Yedro que dijo en su momento que es “sumamente complicado obtener las pruenas que acrediten estos hechos. No hay testigos; nadie se presta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental cuando los rastros de ese delito no son plasmados en un documento; rara vez ocurre. La víctima no asiste a su producción. Y, obviamente como ya dije, la decisión de su ejecución siempre es tomada en la más absoluta opacidad. No hay documentación, no hay testigos”, expreso la fiscal.

Por su parte Miguel Cullen hizo mención en su alegato de cierre afirmando que la acusación pecaba de “orfandad probatoria” reconocida por los mismos integrantes de la Fiscalía. Además agregó que estos dichos “son contundentes y categóricos” y ante esto lo que debió suceder es llegar al pedido de sobreseimiento de todos los implicados.

Urribarri en su intervención afirmó: “Los actos de Gobierno no son judiciables. Ninguna de estas causas debería haber llegado a juicio”, consideró y agregó que existió “profundo desconocimiento” por parte de la Fiscalía del funcionamiento de la Administración Pública. El ex gobernador entiente que la acusación tuvo como eje “estigmatizar a mí y a mi familia” y generar “títulos en los medios nacionales”, expresó.

También habló de atropellos y arbritrariedades con allanamientos irregulares y testigos que no estaba presentes y que aparecieron firmando actas junto a profesionales sin títulos habilitantes ni autorizaciones judiciales.

Con respecto al Ministerio Público Fiscal les apuntó diciendo: “¿Qué le van a decir a la sociedad a la que le mintieron con acusaciones falaces, acusaciones que hemos visto derrumbarse audiencia tras audiencia?”.”¿Van a reconocer que se equivocaron? ¿Van a reconocer que actuaron movidos, alentados por prejuicios y por un profundo desconocimiento del funcionamiento de otro poder del Estado? ¿Van a reconocer, por favor alguna vez, que actuaron movidos por el clima de época de una coyuntura política? ¿Van a disculparse con las personas, con los empleados, a los que hicieron participar de esa puesta en escena? ¿Son conscientes del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente creo que no”, agregó.

Finalmente dijo: ”Confío en que se haga justicia y en que el Estado de Derecho vuelva ser el principio rector en nuestra provincia, en este caso y en todas las investigaciones futuras. Y que esté por encima de las fuerzas que condujeron este proceso hasta este juicio”, añadió para cerrar “Apelo a la honorabilidad y trayectoria de este Tribunal para que no solo administre justicia, sino para que también ponga fin a un proceso de ensañamiento, ataques e injusticias al que hemos estado sometidos”.