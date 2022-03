Tatiana Sfiligoy estuvo en Concepción del Uruguay y enmarcó su actividad en el objetivo de “poder transmitir a las nuevas generaciones parte de la historia argentina, con el compromiso social de que conozcan de primera mano cuál fue nuestra historia de vida, que representa la historia de un país”.

Asimismo, detalló que faltan localizar alrededor de 300 nietos y nietas, como parte del trabajo de “una red de políticas de Derechos Humanos, lo cual es fundamental para esclarecer la historia argentina”.

¿Quién es Tatiana?

Tatiana es la primera nieta recuperada y llegó a la ciudad de la costa del Uruguay para contar su historia como nieta recuperada: “En 1980 estaba viviendo con una pareja que me había adoptado de buena fe tras haberme quedado en una plaza de Villa Ballester, junto a mi hermana, después del secuestro de mi madre. A ella la secuestran en la plaza frente a nosotras, que quedamos varias horas en la plaza hasta que un comerciante denuncia la presencia de dos niñas durante horas en el lugar. Por eso terminamos adoptadas por la vía legal y no sufrimos la apropiación, como la mayoría de los nietos recuperados. Eso permitió que las Abuelas de Plaza de Mayo me pudieran después ubicar rápidamente, por eso soy uno de los primeros casos”.

Actividades del 24 de marzo

Además de esta visita la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay anunció que el 24 de marzo se realizará la marcha desde la Plazoleta de los Derechos Humanos hasta Plaza Ramírez, donde se realizará el acto y la lectura de un documento único. La concentración en la Plazoleta será a las 19 horas. Por la mañana se realizará el acto oficial organizado por la Municipalidad, también en la Plazoleta a las 10.