Los trabajadores del medio de comunicación de Villaguay emitieron un comunicado donde afirman que están sufriendo “una verdadera política de hambre contra las y los trabajadors de LT27 y agregan que el equipo de AM hace dos meses que no puede transmitir debido a una avería y “el ENACOM no ha romado la desición de destinar recursos económicos y humanos para repararlo.”

A esto hoy se le sumó el corte de energía eléctrica de la empresa provincial ENERSA “en un acto de absoluta falta de comprensión, las autoridades gubernamentales de la empresa provincial de Energía Eléctrica ENERSA, han decidido cortar la luz del edificio de la emisora, siendo los trabajadores los principales perjudicados ya que no podemos desarrollar nuestras labores, ahora ni siquiera por la señal alternativa de FM”, dicen los trabajadores.

“Han apagado LT27″

También agrega el comunicado que “Han apagado LT27″ y “Por su parte la Secretaria de Trabajo de la provincia, a la que le hemos hecho llegar decenas de denuncias todos estos años, no mueve un dedo; no solo no dictaminó nunca un fallo contra la anterior patronal, sino que ahora tampoco cita a audiencia al delegado interventor Juan Muga”.

“En definitiva, Muga junto al Enacom han venido a la radio a cumplir con su rol de garantes de los negocios y de la impunidad de las patronales, pisoteando las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores. Tampoco han reincorporado al compañero operador cesanteado arbitraria e ilegalmente por Álvarez por lo que con este y otros hechos se confirma que el Enacom avala todas las tropelías del dueño anterior”, denuncia los trabajadores del medio de Villaguay.

Finalmente hacen un llamado “a toda la población a apoyarnos en defensa de la radio y sus trabajadores. En los próximos días estaremos informando sobre actividades públicas que desarrollaremos para seguir denunciando esta situación y a sus responsables”, cierran el comunicado.