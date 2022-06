Leopoldo Lambruschini y Maximiliado Rusconi, defensores del gremialista y ex diputado provincial hicieron una presentación para solicitar la prescripción de la causa que se le iniciara a José Allende por amenazas contra la Ministra de Salud Sonia Velázquez.

Así lo informó APF en donde detalla que este viernes 3 de junio ante el juez de Garantías Mauricio Mayer se hará la presentación. El motivo de la causa viene de octubre de 2018 cuando Allende le habría proferido amenazas a Velázquez en un acto partidario y público en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná.

La denuncia que realizó Velázquez fue efectuada ante el fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Leandro Dato. Allí, Velázquez contó que en el acto oficial estaba sentada en primera fila, junto a sus pares de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero. Allí cuenta Velázquez de que Allende se le acercó y le dijo: “No mires para otro lado. Che, saludame”. Y luego le insistió: “Te estoy hablando”. Velázquez lo saludó secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) le dijo, en dos oportunidades: “Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo”. Velázquez le respondió que “no tenía nada que arreglar” con él y Allende le respondió: “Por qué no te vas un poco a la mierda”.

La Ministra de salud por ese entonces contó también de varios actos violentos que tuvo Allende contra ella en donde se incluyeron amenazas en su despacho, hostigamiento por medio de mensajes a su celular y en actos públicos. En la causa actúa la Dra. María Fernanda Vázquez Pinasco como querellante en defensa de los intereses de Velázquez.

Las condenas de Allende

El 12 de mayo el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gustavo Pimentel, condenó al exdiputado y gremialista José Allende a dos años de prisión condicional por hallarlo culpable de coacciones contra el periodista Martín Carboni en una causa de amenazas contra el periodista Martín Carboni. “No vaya a ser que pase lo de Cabezas...”, le dijo el titular de UPCN y ex diputado provincial José Allende al periodista. Ademas de esta condena, Allende tiene pendiente otra causa por enriquecimiento ilícito. En esta última se lo investiga por enriquecimiento patrimonial no justificado de mas de un millón de dólares y para cubrir este monto había llegado a un acuerdo para entregar una de sus propiedades en el Parque Urquiza valuada en U$S 720.922 y otra aubicada en el centro de Paraná de U$S 378.289 mas el pago de una multa de 3 millones de pesos.