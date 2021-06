Ladrones ingresaron a la casa de un ex juez de la ciudad de Paraná, ya fallecido, y tras desactivar las alarmas forzaron la caja de seguridad para robar joyas de oro y dinero en efectivo. Al momento del hecho, la viuda del ex magistrado se encontraba en otra ciudad, la situación fue aprovechada por los delincuentes que, con gran conocimiento de la vivienda, ingresaron a cometer el ilícito.

Los ladrones ingresaron por el fondo de la propiedad ubicada en calle Tejeiro Martínez a metros de Tucumán, y tras forzar la puerta de la vivienda, desconectaron el sistema de alarmas y se llevaron la base de datos con el almacenamiento de las imágenes, informó UNO. Una vez adentro, llegaron hasta la caja de seguridad, la que fue violentada. De esa manera se alzaron con una suma de dinero en dólares, pesos y joyas de oro.

Personal de Investigaciones, Inteligencia Criminal, Criminalística y la comisaría Primera de Paraná trabajan en conjunto para tratar de aclarar el robo ocurrido en la noche del domingo.

Por otro lado, la víctima declaró que a su celular le llegó una notificación de un episodio no normal en la vivienda por parte del sistema de alarmas. Pero, lo vio varias horas después. Lo que sí la molestó, es cómo la empresa que provee del sistema de seguridad no controló la anormalidad, o al menos hubiera alertado a la policía, de que algo raro podría estar ocurriendo dentro de la casa. Se conoció luego que la firma que ofrece servicios de seguridad por imágenes y alarmas, no contaría con la habilitación oficial para ejercer ese tipo de actividades.