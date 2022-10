HICe, la fundación que creó Urribarri para el hambre infantil cero

“Les pedí de regalo que me acompañen para llevar adelante un nuevo proyecto militante: la fundación HICe - Hambre Infantil Cero”, publicó el ex gobernador y ex embajador de Israel.

De esta manera el Pato expresó que desde que llegó a concordia en 1992 “jamás le saqué el cuerpo a las necesidades en materia social”, hablando en el Sindicato de Empleados de Comercio de Concordia donde festejó su cumpleaños.

”Siempre repasamos las obras de mi gobierno, pero en materia social logramos índices históricos, con una baja muy importante de la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil, el analfabetismo. Y en gran medida fue producto de una tarea que hicimos con el padre Andrés Servin para articular el trabajo de Nación, provincia, municipios, sociedad civil, Poder Judicial y otros actores para encontrar el abordaje apropiado”, publicó APFDigital.

Urribarri creará una fundación para el hambre infantil cero Foto: web

La reunión por el cumpleaños contó con la asistencia de militantes y dirigentes políticos, barriales, sindicales, sociales y movimientos de mujeres y de diversidad. Mas adelante dijo que luego de recorrer tres meses la provincia y reencontrarse con la militancia “sin dudar puedo decir que lo mas preocupante y doloroso es el hambre de nuestros gurises y gurisas”, afirmó Urribarri.

HICe, hambre cero infantil

”Por eso quiero aprovechar este encuentro para contarles que vamos a lanzar una fundación que se va a llamar HICe. Hambre Infantil CERO. Vamos a dar una comida diaria a todos los gurises y las gurisas de entre 2 y 7 años que lo necesiten”, adelantó.

Finalmente dijo que el anuncio lo hizo en medio de su cumpleaños ya que “la militancia va a ser clave en este proyecto. Porque vamos a necesitar muchas manos y muchos corazones. Yo ya estoy poniendo mi trabajo, como un militante más, poniendo el cuerpo como hace 30 años. Y les pido a ustedes lo mismo: que destinen una parte de su tiempo y de su energía a acompañarme en esta iniciativa. Ese es el regalo de cumpleaños que quiero y sé que cuento con eso.”, finalizó el ex gobernador.