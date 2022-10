Galliard: otra diputada nacional que se suma al proyecto para evitar que descienda Patronato

Hace unas horas el Diputado Marcelo Casaretto presentó un proyecto para declarar de interés la realización del torneo de 30 equipos y evitar que haya descensos. En este sentido la Diputada Nacional Carolina Galliard se sumó al pedido de manera particular dejando dos consignas por un lado No al Promedio y No al Descenso.

“Acompañé este proyecto para declarar de interés de torneo de 30 equipos porque considero que el fútbol se convirtió en un negocio donde se privilegia a los grandes y se perjudica a los clubes chicos”, a esto le sumó los hashtag NoAlPromedio #NoAlDescenso.

Patronato que viene de eliminar a River por la Copa Argentina y de ganarle de local al quien era puntero del campeonato, Atlético de Tucumán pero se encuentra en zona de descender de categoría a 5 fechas de concluir el campeonato.

Repercusiones: “por favor Macerlo revisá las prioridades reales de los argentinos

Quien salió a responderle a Casaretto fue Gabriela Lena, Diputada Nacional por Juntos por el Cambio. La oriunda de Chajarí dijo “Los que no tiene que ir a la B son la Argentina y Entre Ríos, cosa que pasará si sigue Gobernando el Frente de Todos”, publico en su cuenta de Twitter.

Por su parte el Diputado Gustavo Hein escribió: “Qué lamentable que las prioridades del diputado Casaretto pasen por evitar que su club descienda. Parece un chiste pero no lo es, es un proyecto presentado en Diputados. Por favor Marcelo, revisá las prioridades reales de los argentinos, te aseguro que pasan por otro lado”, remarco el diputado por Juntos por el Cambio.