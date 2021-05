El ex candidato a intendente de Paraná Emanuel Gainza emitió un comunicado en donde plantea que desde el gobierno se toman decisiones con “improvisación y falta de sentido común”. Ante esto se pregunta en “¿quien piensa en el 50% de los chicos pobres del país que no tienen oportunidad de acceder a una computadora o una conexión estable de internet?” También se refirió a la preocupación de dueños de gimnasios, almaceneros y comerciantes en general que “ya no saben cómo endeudarse para no tener que despedir a sus empleados?”

Ante esto Gainza afirma que “2 de los peores síntomas de la pandemia que, si bien no aparecen en los diarios o en la televisión” están presentes en las decisiones que toma el gobierno “improvisación y falta de sentido común”.

Con respecto al cierre de las escuelas sostiene el dirigente de Juntos por el Cambio que “imponer el cierre de las escuelas en la provincia de Entre Ríos es el peor reflejo de una dirigencia que actúa de manera obsecuente al gobierno nacional y sus restricciones pensadas en Buenos Aires por encima del bienestar de la gente”. Ante esto Gainza marca contradicciones en área de educación ya que “los ministros primero afirmaron que las escuelas no son un foco de contagio” y luego “al día siguiente dijeron que hay que cerrarlas”. Ante esto muestra datos del Ministerio de Educación de la Nación en donde se concluye que “el índice de contagio en las escuelas es del 0.12%” dice Gainza.

“¿Quién puede pensar que alguien quiera enviar sus hijos a enfermarse? ¿O suponer que Unicef o la Sociedad Argentina de Pediatría...estén buscando propagar una enfermedad?, afirma Gainza. “El gobierno necesita reflexionar y volver a escuchar a la gente; quienes nos dedicamos a la política, y me incluyo, pero sobre todo quienes hoy tienen la responsabilidad de guiarnos a través de esta crisis, tenemos que salir del frasco, dejar de pensar en la elección y dedicarnos a poner la oreja, mirar la realidad y tomar decisiones con datos, argumentos y dando certezas frente a tanta incertidumbre” concluye el referente de la oposición paranaense.