El SUP es un deporte acuático que se practica en Paraná y Francisco Giusti es uno de los promotores de la disciplina y que cuenta con un centro de aprendizaje en la costanera. Giusti es un referente a nivel nacional y en estos días va a participar del Torneo “Aloha Sup” que se realizará en Río de Janeiro, Brasil.

Francisco Giusti participará del encuentro de Sup en Brasil Foto: web

Se trata de uno de los ventos acuáticos mas importantes del mundo y debido al costo de pasajes y estadía Francisco recibió ayuda de referentes a nivel nacional de SUP para poder solventar pasajes y la inscripción del torneo.

Giusti cuenta que el campeonato es del 17 al 19 de junio y el viaje lo va a hacer lo mas económico posible y tiene puestas altas espectativas en su participación.

La competencia es de 14 kilómetros y una competencia técnica con olas. En comunicación con elonce.com Giusti afirma que “gente muy querida del SUP me alentó para que vaya e iniciaron una cadena de solidaridad” y agregó: “al margen que había decidido no ir a la competencia estaba entrenando porque en agosto se realiza el campeonato argentino en Paraná, entonces seguía con los entrenamientos”.

Comentó también que tiene cubiertos los gastos de tabla e inscripción y de los pasajes aéreos. Además Giusti recibirá apoyo de una marca que lo esposorea. De todos momdos quien quiera ayudar a Giusti pueden hacerlo con una transferencia a la cuenta cuyo alias es: Bronce.bocha.gol.