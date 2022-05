Alicia Mabel Reynoso es una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvo presente en el conflicto de Malvinas en el Hospital Reubicable que se instaló en Comodoro Rivadavia y ayer miércoles, luego de mas de 10 años de solicitarlo, logro que la justicia la reconozca como ex combatiente y que en su DNI figure la leyenda “Ex combatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas”.

La mujer nacida al sur de la provincia en Enrique Carbó al recibir la noticia dijo: “es un triunfo del feminismo” y “cuando el feminismo se empodera desde el respeto y la verdad, el patriarcado frente, y acá frenó”.

Una enfermera que asistió soldados en Comodoro logró el reconocimiento en su DNI como heroína de Malvinas Foto: redes

Reynoso explicó que tuvo que hacer tres veces el trámite del DNI porque siempre se lo enviaban con errores incluso adjntando todos los papeles correspondientes. “Costó, pero llegó y me llena de orgullo”, dijo.

La enfermera con solo 23 años y junto a otras colegas estuvo en servicio en el Hospital de Campaña reubicable de Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico y debió realizar un juicio al Estado ya que su condición de ex combatiente no se la reconocía por no haber participado en acciones bélicas dentro del denominado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Reynoso reside actualmente en Paraná y el año pasado fue parte del operativo de vacunación y ahora en su DNI además de sus datos figura la leyenda que la indentifica como heroína “en femenino, como corresponde” agrega orgullosa.

Desde 2014 los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas cuenta en sus DNI con esta leyenda en la parte superior que los indentifica como héroes, reconocimiento que también fugura en sus carné de conducir.

“Es un día histórico para mi amiga Alicia Mabel Reynoso, enfermera. En su DNI a parte de sus datos personales tiene su merecida inscripción: ex combatiente, heroína de la Guerra de Las Islas Malvinas”, escribió Marcelita Ojeda, una amiga de Alicia destacando la grata noticia que recibieron este miércoles 11 de mayo.

Alicia Reynoso cursó sus estudios superiores en Santa Fe y una vez recibida de enfermera se trasladó a Buenos Aires en donde ingresó a la Fuerza Aérea.

“Fuimos NN durante mucho tiempo. Yo era jefa de Enfermería del Hospital Aeronáutico Central y como militares en estado de guerra, salimos a defender la patria. Así lo habíamos jurado y así lo hicimos desde nuestra profesión”, declaró Alicia antes de recibir la noticia de su nuevo DNI.

En este sentido recuerda que muchas veces son discriminadas diciendo “Ah, son veteranas por sentencia judicial. Les debería dar vergüenza. Por 40 años hice nota con periodistas internacionales y nadie lo puede entender. Las de Inglaterra estaban en una isla a miles de millas y sin embargo fueron consideradas veteranas”, afirma Alicia.

Alicia trabaja actualmente en un centro de salud de Aldea Grapschental sobre ruta 11 mientras espera la jubilación. Hoy 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería promovida por el Consejo Internacional de Enfermería.