En plena pandemia la obra social del estado provincial IOSPER sigue siendo noticia esta vez por sus sistema de autogestión de órdenes, lo que obliga a los afiliados a tener que concurrir de manera presencial a las oficinas, algo que en estos tiempos de pandemia se desaconseja. Quienes quieran iniciar el trámite de autogestión en el sitio web y se dirigen al link mi.osper se encuentran con el siguiente texto en inglés: “To view this page ensure that Adobe Flash Player version 12.0.0 or greater is installed” y no da mas opciones para seguir navegando.

https://mi.iosper.gov.ar/

Un afiliado que se comunicó con Vía País llamó al centro de atención de la obra social y confirmaron que el sitio no se encuentra operativo y la única manera de retirar una orden médica es dirigirse a las oficinas de la obra social solicitando turno o sin turno en la oficina de Barrio San Agustín.

Lo mismo sucede si uno quiere ingresar desde el “Portal único de trámites” que tiene el sitio web oficial de la provincia de Entre Ríos, el link está “caído”. Consultamos a programadores y comentaron a Vía País Paraná que la tecnología que utiliza el sitio es ya obsoleta y que no cumple con un requisito básico que es de la fácil accesibilidad a la información y trámites que el afiliado tiene que realizar.

Las instrucciones cuando uno ingresa a la sección para solicitar una orden:

“Estimado afiliado

Ante el retiro de disponibilidad del plugin de navegadores Adobe Flash Player por parte del propietario, que influyen directamente sobre la ejecución del sistema mi.iosper, hacemos una serie de recomendaciones que van a permitir continuar con el uso de la emisión de órdenes y el resto de las funcionalidades, hasta tanto se concluya la migración total de la aplicación programada para final del mes corriente:

No desinstale Adobe Flash Player e intente ingresar a http://mi.iosper.gov.ar/index2.html .

Si ya desinstaló Adobe Flash Player, intente ingresar a través de Internet Explorer (IE) en modo Compatibilidad (no utilizar Microsoft Edge) e intente ingresar a http://mi.iosper.gov.ar/index2.html

Si aún no puede ingresar, utilice la aplicación disponible haciendo click aquí, la cual le permitirá acceder a mi.iosper sin utilizar un navegador. Luego de descargar el archivo miiosper.exe debe ejecuarlo e instalarlo”

Todas estas instrucciones, de seguirlas paso a paso tampoco permite en ingreso al link para iniciar el trámite.

En cuanto a posibilidad de hacer consultas por medio de redes sociales oficiales en el sitio no se encuentra una página oficial de Facebook y la cuenta de Twitter que posee la obra social está desactualizada desde 2014. Consultamos a especialistas en comunicación digital y nos aseguran que una buena presencia en redes sociales es de vital importancia para poder mantener una comunicación transparente, ágil y cercana con los afiliados, mas en éstos tiempos donde la gente se está cada vez mas acostumbrado a realizar operaciones on line y dejan de lado los trámites presenciales.