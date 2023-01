Crespo: realizarán hoy una marcha pidiendo justicia por Fernando Baez Sosa

Por medio de las redes sociales Andrea Prediger, vecina de Crespo, invita a una marcha frente a la Municipalidad de Crespo para pedir justicia por Fernando Baez Sosa y rezar en su memoria este miércoles 18 a las 18 horas.

Fernando Baez Sosa perdió la vida hace 3 años, un 18 de enero, en la ciudad de Villa Gesell luego de recibir un feroz ataque de un grupo de rugbiers.

«Todos como sociedad estamos esperando la sentencia, porque es un caso que nos interpela. El hecho no ocurrió en esta ciudad, pero la violencia está en todos lados y es lo que tenemos que repudiar. No lo conocimos, no vivió acá, pero es un ser humano. Muchos tenemos hijos y preocupa mucho pensar lo que les puede pasar cuando salen de bailar, si se cruzaran a jóvenes con este tipo de actitudes. Hay muchos casos por los que marchar, pero en algún momento hay que comenzar y yo me sentí movilizada por lo que están viviendo esos papás. Intento ponerme en su lugar y creo que de pasarme, no podría soportarlo».

La propuesta es la Plaza Sarmiento de Crespo, en el Playón frente a la Municipalidad y Andrea dice que “no importa si somos 5 ó 100, pero simplemente con nuestra voz, que es lo mas importante, marchamos en los alrededores de la plaza, pidiendo Justicia. Vamos a finalizar orando, con las velas encendidas, pidiendo por su eterno descanso”, publicó Andrea Prediger.