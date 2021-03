Comenzó en Paraná la vacunación a las personas mayores de 70 años, el operativo inicio hoy en el centro de día Luis Leloir donde se inmunizaron a 125 personas. Mañana también se sumará el Hospital de la Baxada y el viernes el complejo escuela hogar Eva Perón. En tanto que mañana también comenzará en Concordia.

Asimismo, ya se llevó a cabo la vacunación de personas mayores de 70 años el sábado en La Paz; hoy en Bovril, y ya se finalizó en Victoria. Este miércoles, además, se enviaron gran cantidad de dosis hacia las distintas localidades. En Entre Ríos son más de 120 mil las personas adultas mayores de 70 años.

Luego de haber finalizado la inmunización contra el Covid-19 en las residencias geriátricas o gerontológicas de Paraná, y al personal de salud, el gobierno provincial decidió avanzar con la vacunación a personas mayores de 70 años no institucionalizadas de la capital provincial. Quienes recibieron la dosis son aquellas personas que previamente se inscribieron a través del sitio web dispuesto para tal fin.

La experiencia en primera persona

Algunos de los adultos mayores que se acercaron a recibir la vacuna manifestaron sus sensaciones, “Hace unos 15 días que me anoté y ya me llamaron, ni lo esperaba. Creía que iban a demorar más”, expresó al recibir la vacunación José Bluoto, de 72 años. Destacó que fue un trámite “rapidísimo”, y dijo estar más tranquilo al ponerse la vacuna: “Es lo que podemos hacer, cuidarnos y ponernos la vacuna, no hay otra cosa”.

Por su parte, Carlos Garcilazo, otro de los adultos mayores que llegó hasta el lugar contó: “Tengo 78 años. Me anoté ni bien se abrió la plataforma y ayer a la tarde recibimos la citación. El proceso fue muy bien, las colas están ordenadas afuera. Eso es importante porque uno vive tranquilo, sabe que va avanzando y llegamos al momento de la vacuna. Yo llegué a las 9.25 y en media hora hice todo el recorrido. La inscripción fue muy bien”.

Detalles del operativo

El operativo estuvo a cargo de la jefa del Departamento Enfermería del Ministerio de Salud, Claudia Moreno. La profesional sostuvo que “el proceso se cumplió muy bien. Nosotros también estábamos con mucha ansiedad porque queríamos cumplir con toda la población y en el término de una hora pudimos vacunar a todas personas que estaban inscriptas para hoy”.

”En total fueron 125 personas inmunizadas, y estuvieron todos muy conformes. Estaban ansiosos por recibir la dosis de su vacuna, preguntaban de dónde era, si tenía efectos colaterales y agradecieron por el sistema que fue ágil porque muchos fueron llamados ayer a la tarde”, comentó Moreno. La funcionaria también explicó que la convocatoria se realizó “por zona”, y que “ellos cargaron primero los datos en el sistema, hace unos 15 días: su nombre, apellido, la edad y si tienen patologías previas. Luego se los llamó para que asistan hoy”.

En el mismo sentido, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti explicó que “La campaña está sujeta a la disponibilidad de dosis. Son todas las vacunas buenas. En este momento estamos utilizando la Sputnik, pero más adelante aplicaremos la que tengamos en stock porque la premisa es vacunar a la mayor cantidad de gente de grupos de riesgo en el menor tiempo posible”, precisó.