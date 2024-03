Caso Hein-Stratta: Salinas negó los hechos denunciados por la ex vicegobernadora

La diputada provincial por el Partido Conservador Lilia Salinas negó las acusaciones vertidas por parte de su par en la Cámara Baja Laura Stratta que denunció una presunta agresión por parte del presidente del recinto Gustavo Hein. “No pasó absolutamente nada”, remarcó la legisladora en una entrevista.

En declaraciones vertidas en el programa Tarea Fina de Radio Ciudadana, Salinas indicó que en “cada reunión parlamentaria es un encuentro muy ameno y lindo, en base al respeto, en donde se intercambian opiniones” y añadió que “ahí es donde solucionamos todo o no lo solucionamos” para dirigirse posteriormente “a la sesión ya con todo más o menos organizado”.

Explicó que, en el encuentro, “se anunció el tratamiento de la Ley de Emergencia, sobre la cual la diputada Stratta no estaba de acuerdo, como siempre, y dio su punto de vista muy contradictorio a lo que viene siendo el gobierno, lo que también es normal del bloque”.

“Una de las cosas en las que ella no estaba de acuerdo era que se comuniquen las reuniones por un grupo de WhatsApp entre los presidentes del bloque y el presidente de la Cámara”, señaló.

Laura Stratta, diputada provincial y presidenta del bloque "Más para Entre Ríos". Foto: Cuenta de X

Comentó que “al terminar el martes a la noche la reunión del senado, Hein comunica esto de presentarnos al otro día a la reunión parlamentaria y a las 11:00 la sesión, que habíamos organizado para homenajear a las mujeres, que se pasaba para el jueves”.

Afirmó que Stratta “dijo que no estaba de acuerdo con la metodología que usaba el presidente y que era muy poco el tiempo que tenían ellos para estudiar esta ley y que no podían analizarla” y que Hein contestó que “tiempo no hay, por la emergencia que estamos pasando en la provincia, un momento que tenemos que solucionar y apoyar al gobierno, estén de acuerdo o no”.

Salinas puntualizó que la titular del bloque Más para Entre Ríos “no estaba de acuerdo y el presidente sugirió que le diga ella cómo tiene que manejarse” y que dijo “que no le iba a contestar más porque sentía como un agravio lo que él le había dicho”.

Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Foto: Captura de pantalla

A lo que agregó que Hein respondió “que no le estaba faltando el respeto, que no la estaba agraviando, sino que le estaba preguntando cómo debía hacerlo, porque siempre está en desacuerdo con lo que nosotros estamos haciendo”.

En ese marco, Salinas reveló que intervino para decir que “por qué había que hacer las cosas como ellos quieren”. “Si yo me hago responsable de algún lugar, más allá de que cumpla un reglamento, voy a tomar mi impronta como presidente”, consideró.

La diputada del Partido Conservador comentó que, luego de estos acontecimientos, “le dijimos al presidente que no tiene que dar tantas explicaciones. Si tomó una decisión y es domingo a la noche, sábado a la noche, nosotros tenemos que estar y acompañar, estemos de acuerdo o no y punto”.

Además, aseveró que “Más para Entre Ríos critica hasta que no haya bizcochos en la reunión” y que “todo para ellos es un problema y están en desacuerdo con todo lo que se haga en el gobierno”. “Cada vez que se presenta una ley nueva, tenemos que estar 4 o 5 horas con las leyes y no nos ponemos de acuerdo por eso”, expresó.

“Ellos hacen que las reuniones no sean amenas, que se vuelvan incómodas. No lo digo solamente yo, todos dicen lo mismo”, denunció Salinas, al tiempo que manifestó que “de hecho, Hein nos preguntó si estaba siendo agresivo en la misma reunión y le dijimos que no, que se quedara tranquilo y siguiéramos trabajando”.

Salinas reconoció que “sabíamos que en algún momento iba a pasar”, apuntó que “esta actitud la tienen siempre en las sesiones” y sostuvo que “nunca se empieza a horario por esperar a que ellos lleguen. Esa es la actitud con la que ellos están trabajando”.

“Desde mi punto de vista, estaban dilatando la situación -el tratamiento de la ley- porque no pasó absolutamente nada”, subrayó la diputada.