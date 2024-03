Gustavo Hein se presentó en Tribunles para defenderse de la denuncia por violencia de género

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Hein, se presentó esta mañana ante la justicia para mostrar sus pruebas en defensa tras ser denunciado por violencia institucional de género por parte de la ahora diputada Laura Stratta.

La audiencia fue de carácter privado y se llevó a cabo en el juzgado a cargo de la jueza Elena Albornoz en la sala Civil y Comercial Nº 4. La audiencia tuvo carácter privado y se realizó en el salón ante la Jueza Elena Albornoz.

“La sociedad ya no tolera las viejas prácticas de la política, signadas por la difamación y la mentira”, dijo Hein en un comunicado que fue distribuido a la prensa.

También dijo: “Quiero expresarles a los entrerrianos -a los que me debo como funcionario público- que siento el sinsabor de quien ha sido acusado falsamente, con una denuncia infundada. Pero que –como corresponde- asistiré a la instancia que me permite la Justicia para ejercer mi legítima defensa– y esta semana me presentaré en sede judicial; que es donde deben dirimir los hechos que llegan (lamentable e innecesariamente) a esta magnitud-. Así, acción legal mediante, no quedaré sujeto exclusivamente a la sentencia mediática o social”.

“Será, entonces, en los tribunales locales donde exhibiré las pruebas y los testigos que respaldan mi posición; confiando -como siempre lo he hecho- en el accionar objetivo e imparcial de los jueces. Con tranquilidad y convicción, me presento a la justicia. Son épocas de consenso, de diálogo, de transparencia. La sociedad ya no tolera las viejas prácticas de la política, signadas por la difamación y la mentira. En este contexto, procuraré -sobre todo como responsable de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos- que no se sigan aplicando; y, con ellas, perjudicando a más personas e instituciones”.

“Habiendo comunicado esto, no puedo cerrar mi declaración a la sociedad, sin mencionar lo que realmente me preocupa, que es que quienes se embanderan en la protección de las mujeres, muchas veces, con sus propios actos, pueden llegar a desvirtuar sus causas; por ejemplo, con falsas denuncias”.

“La violencia de género es el drama que viven miles de argentinas que todos los días son asesinadas, violadas, golpeadas o humilladas. Banalizar la lucha de las mujeres por ser respetadas no puede ser el camino que elija una representante del pueblo al ejercer su cargo. Ruego que seamos prudentes para proteger a las mujeres que necesitan apoyo de nuestra parte”, expresó Hein.